台灣疫苗採購價首公開 指揮中心：平均1劑花765元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）台灣COVID-19疫苗採購保密條款受關注，有其他國家陸續公布採購金額數據，國內疫苗採購合約封存30年議題再引議，指揮中心今天首度公開疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元，數據並未扣除疫苗注射費用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花費細節受關注，疫苗採購合約，衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，疫苗採購過程形同絕對機密，國民黨立法院黨團日前指出，疫苗採購是使用國家公帑，人民有知的權利，質疑疫苗採購合約封存30年的依據。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午10時30分將舉行記者會，針對民進黨台北市長參選人、前疫情指揮中心指揮官陳時中提出「黑箱封存疫苗文件」爭議點，中央流行疫情指揮中心今天主動說明，指揮官王必勝臨時在上午9時30分對外說明。

據指揮中心統計，截至今年底，台灣COVID-19疫苗扣除各界捐贈數量，政府自購5351萬劑，採購金額總數為408.6億元，平均每劑花費765元。王必勝強調，這個數據並未扣除疫苗注射費用，再加上各廠牌疫苗售價不一，這只是一個參考值，日本、歐美等國公布的數據也僅是將採購總數及費用總額相除。

針對外界質疑衛福部認定疫苗採購合約為「密」件須保存30年，是因為政府自購疫苗與民間捐贈疫苗採購價，多出了1億美元，王必勝說，這些都是道聽途說，疫苗採購合約為「密」件，不會有人知道真正的金額。不能說因為合約需要保密，就說是黑箱，這是不公平的。（編輯：陳政偉）1110822