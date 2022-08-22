疫苗採購價格公開 蔣萬安再批規避立院監督

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距離年底選戰倒數已剩90多天，國民黨台北市長參選人蔣萬安22日上午出席內湖區「魔術方塊比賽」活動。中央社記者王飛華攝 111年8月22日

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）指揮中心首度公開疫苗採購價格平均1劑花765元，數據並未扣除疫苗注射費用；國民黨台北市長參選人蔣萬安今天再批衛福部當時規避立院監督，若合約內容可公布就立即公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花費細節受關注，國民黨立法院黨團日前指出，疫苗採購是使用國家公帑，人民有知的權利，質疑疫苗採購合約封存30年的依據。

蔣萬安今天出席內湖區「魔術方塊比賽」活動，接受媒體聯訪時被問及此事，他表示曾擔任立院疫苗採購調閱小組召集人，當時透過秘密會議，要求衛福部提供相關資料合約，但是疫苗價格、數量、到貨期程等全部被塗黑、規避立院監督。

蔣萬安說，他發現保密條款有例外規定，在他印象當中，例外規定包含，若是政府機關、法院或監管單位要求，或符合當地法律規定，即可公布相關資料。蔣萬安批民進黨台北市長參選人陳時中刻意混淆視聽。

蔣萬安說，「如果他（陳時中）說密等可以調整，內容可以公布，那請他即刻公布，否則大家都認為這當中到底有什麼不可告人的秘密。」

此外，媒體提問關於數位中介服務法草案，民進黨認為國民黨當初也有提出修法，現在卻連公聽會都不讓辦。

蔣萬安指出，國民黨提案是特別針對網路上性私密影像的規範，跟民進黨提的、意圖箝制言論自由的中介法完全不同，「民進黨不要張飛打岳飛」。

另外，國民黨副主席夏立言率團訪陸，傳出將會見國台辦主任劉結一等人。蔣萬安重申，夏立言在對岸應該要明確表達反對中共軍演的態度跟立場、捍衛中華民國主權的決心，且行程要公開透明、即時揭露。（編輯：張銘坤）1110822

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）22日出席內湖區「魔術方塊比賽」活動，跟小朋友一起解魔術方塊。中央社記者王飛華攝 111年8月22日