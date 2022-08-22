疫苗爭議 陳時中：不牴觸合約下能公開盡量公開

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（中央社記者林長順台北22日電）疫苗檔案封存30年引發爭議，民進黨台北市長參選人陳時中今天指出，保存30年並不是不能公開30年，隨時都可以查，他呼籲在不與合約牴觸的情況下，可以公開就盡量公開。

陳時中上午在民進黨台北市議員劉耀仁等人陪同下，前往南福宮參香，他在接受媒體聯訪時做上述表示。

陳時中指出，立法院在去年下半年的會期成立疫苗相關調閱小組，國民黨台北市長參選人蔣萬安是召集人，同年10月中下旬開過1次會，決定要調閱的資料跟內容，11月1日就把相關資料整理成冊，在立法院供委員調閱，去看的人大約有8人，委員會組成約15加1人。

媒體提及，中央流行疫情指揮中心今天公布疫苗每劑約新台幣765元，慈濟等購買價格為每劑約630元左右，美麗島電子報董事長吳子嘉指陳時中買到的疫苗價格，跟鴻海創辦人郭台銘購買價格差1億美元，詢問陳時中看法。

陳時中表示，購買疫苗根據規模、品項分配不同都會有價差，他對數字確實不了解，但當時3個企業購買BNT疫苗時，指揮中心沒有購買BNT，無法做比較。

被問到公文保存30年的問題，陳時中說，公務機關執行人員會依據公文的重要性及保密的情況列等，基本上只有密或非密件，如果牽涉國家機密，有國家機密保護法問題，必須另外簽。

他表示，一般而已，公文密或不密，主要是約束機關內部人員處理文件的方式。列為「密」的公文，除了報准長官同意，基本上不能任意傳閱、洩漏。

陳時中指出，至於保存30年的問題，鉅額採購的公文保存20年或30年，資料保存越久，真相保留越久，未來都可以查閱，隨時都可以公開，沒有問題。

他強調，這只是公務人員在機關內部辦理公文的管理手續，與機密等級、國家機密、極機密不得對外公開的管理方式不同。他的態度就是這些資料可以公開的時候都要盡量公開。

對於外界日前表示等到陳時中100歲再公開，陳時中說，「這是亂講的話」，保存30年並不是不能公開30年，也就是證據要保存30年，隨時都可以查，他呼籲在不與合約牴觸的情況下，可以公開就盡量公開。

陳時中表示，保存30年並非30年以後才能公開，證據保存越久，真相越明。

數位中介服務法議題延燒，媒體詢問是否捍衛國人在網路上的言論自由，陳時中說，言論自由一向都是需要被捍衛的，為了個人、國家、青少年，政府相關的單位都會妥善處理。（編輯：張銘坤）1110822

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）22日上午到台北南福宮參香，有小朋友送上盆花給陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年8月22日

民進黨台北市長參選人陳時中（中）22日上午到台北南福宮參香，祈求平安。中央社記者吳家昇攝 111年8月22日

民進黨台北市長參選人陳時中（前右2）22日上午到南福宮參香，廟方特別送上象徵「好彩頭」的白蘿蔔給陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年8月22日