疫苗合約封存30年爭議 王必勝：選舉勿干擾防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫苗採購合約封存30年的依據爭議不斷，指揮中心指揮官王必勝22日表示，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）疫苗採購合約封存30年的依據爭議不斷，指揮中心指揮官王必勝今天上午表示，「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題，籲選舉不要干擾防疫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花在哪，國民黨立法院黨團19日舉行記者會，質疑疫苗採購合約，衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，如此一來，疫苗採購過程形同絕對機密。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午在臨時記者會中表示，指揮中心的疫苗採購事宜遵守「依法行政」、「依合約辦理」及「受立法院監督」等3大原則，現在疫情及疫苗採購都還在進行，尤其政府即將與廠商談判次世代疫苗採購合約，「應該維持誠信，才會有人願意賣疫苗給我們」。

王必勝說，政府採購疫苗，疫苗種類很多，再加上是和不同公司簽約，不同疫苗都會要求保密期限，可能是5年、7年，甚至是永久，這是商業合約，保密條款是慣例，也需要遵守，不曾見過有簽約雙方提前公告疫苗價錢等合約內容，日本、歐美等國公布數據也僅是將採購總數及費用總額相除。

針對合約30年爭議，王必勝解釋，這是公文處理方式，並非寫國家機密。國家機密需要呈核到最高行政單位；密件是在公務機關產生眾多公文之中，需要小心處理、不可以影印、傳遞、討論，合約保密期限到了，密件公文就可公開，沒有要保持機密30年。

王必勝重申，政府自購疫苗採購沒有迴避監督，立法院成立疫苗採購調閱小組去年開過多次會議，決定調閱範圍、時間及方式，去年11月1日至12月底提供調閱，過程中有8名立委調閱。指揮中心營運的2年8個月，疫苗採購團隊非常辛苦，克服時差與對方談判，絕對沒有黑箱，經得起公平檢視。（編輯：陳政偉）1110822