買疫苗簽保密條款 陳時中：不冒買不到疫苗風險

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（中央社記者蕭博文台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，採購疫苗簽署保密條款是國際通例，現在雖比較容易買到，但簽的合約還是一樣，大家不想冒著買不到疫苗的風險。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗合約封存30年，要求陳時中說明。對此，陳時中上午回應，密件的根據是簽約時保密條款，而且不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。

陳時中下午出席台北市議員參選人吳崢主辦的「政治如何療癒社會」座談會，陳時中再度回應疫苗採購案時表示，國際任何新藥上市的價格，基本上都是保密的，疫苗更是這樣的情況。

他指出，在賣方的市場，當確定有疫苗的需要，當然會簽署相關保密條款，盡速讓疫苗能夠買得到，這是一個基本的態度，不要事情過了以後說不簽也沒關係，反正也可以買得到，絕對不會有這樣的事，這樣會買不到疫苗。

陳時中表示，這是國際通例、通案，現在比較容易買，簽的合約還是一樣，大家不想冒著買不到疫苗的風險。

他說，疫苗未來還是一直變化，萬一有新世代疫苗出來、有絕對效果、供應有限，但履行合約不良的國家可能排序在後面，大家願不願意承擔這後果？

他指出，「所以我們必然要維持在國際的良好信譽，萬一有更好新藥、疫苗，才能站在公平地位在國際裡面競爭新藥、疫苗。」

媒體提問，民進黨立委高嘉瑜在臉書（Facebook）張貼鄭南榕圖片並指稱「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，這是否與國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案有關而與民進黨立場不同。

對此，陳時中說，立場並無所謂不同，高嘉瑜就言論自由角度來表達應該要誓死捍衛，應該沒有人不同意。

陳時中表示，大家都應該捍衛言論自由，但政府站在管理角度思考假訊息該如何管理，事實上是很複雜的問題，但基本理念不會退卻，溝通是需要的，他認為未來管理強度不是很強，因為強一點就會讓言論自由受一點點影響。（編輯：戴光育）1110819