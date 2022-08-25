8/27起2款嬰幼兒疫苗供選 莊人祥：早打完較好

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北25日電）輝瑞嬰幼兒疫苗最快8月27日開打，加上正在接種的莫德納，將有2款供民眾自行選擇。指揮中心發言人莊人祥今天表示，BA.5疫情已升溫，嬰幼兒早打完較好。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心預估，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。接種疫苗作業持續，尤其保護長者、嬰幼兒等脆弱族群。

對抗BA.5疫情，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如主張應開放全民接種1劑次世代疫苗，媒體詢問中央流行疫情指揮中心是否往此方向規劃。莊人祥說，現階段全球沒有任何一個國家開始施打次世代疫苗，即使英國已經准用，但也還沒開始打。

莫德納次世代疫苗預估10月進貨。莊人祥說，全民施打需要花一段時間，「接種完後可能疫情都過了」，除次世代疫苗以外，還有其他廠牌選擇，滿50歲者打第3劑滿5個月可打第4劑。

此外，莊人祥表示，莫德納嬰幼兒疫苗只要打2劑、輝瑞嬰幼兒疫苗要耗時3個月打3劑，嬰幼兒僅接種2劑輝瑞疫苗，保護力只有2至3成，還是可能容易感染。國內疫情已升溫，提醒家長務必儘快讓家中嬰幼兒提早獲得保護力。

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有媒體報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）網站提供疫苗單劑價格。莊人祥澄清，網站上的數據不是各國提供，而是搜集網路公開訊息，如媒體報導，不代表各國政府可違反保密協定提供疫苗價格，網站強調數據是公開資訊提供，不保證正確性、時效性，如應用須自行負責。

至於據UNICEF公開資料，疫苗價格約10美元（約新台幣304元），台灣疫苗均價新台幣700多元貴了一倍。莊人祥說，網站上許多資料是透過COVAX平台購買的疫苗價格，COVAX賣給貧窮、富有國家價格不同，人口多寡、廠牌等，都會影響疫苗均價。（編輯：管中維）1110825