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中秋連假遇上BA.5疫情 李秉穎：烤肉是戶外活動傳播風險低

2022/8/25 10:18（8/25 10:29 更新）
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台大醫師李秉穎25日表示，前年至今，疫情都未因連假上升，烤肉是戶外活動，病毒傳播風險很低。圖為去年中秋節民眾戴著口罩在自家門口烤肉。（中央社檔案照片）
台大醫師李秉穎25日表示，前年至今，疫情都未因連假上升，烤肉是戶外活動，病毒傳播風險很低。圖為去年中秋節民眾戴著口罩在自家門口烤肉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）本土BA.5疫情高峰恐落在9月中下旬。中秋連假民眾想烤肉，台大醫師李秉穎今天表示，2020年至今，疫情都未因連假上升，烤肉是戶外活動，除非是一直互相擁抱，不然病毒傳播風險很低。

隨Omicron BA.5變異株疫情攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天預估，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。

中秋節連續假期9月9日至11日將到來，外界好奇究竟能不能烤肉。台大兒童醫院小兒部主治醫師、疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，除非烤肉一直互相擁抱，否則傳播風險很低。

李秉穎指出，2020年到現在，已經歷2個中秋連假、春節、父親節、母親節等眾多節日，都沒有看到疫情因為連續假期上升，烤肉是戶外活動，且現在有群體免疫。

李秉穎還說，很多人擔憂BA.5傳播速度快，但台灣疫苗接種數達到一定水準，感染人數也蠻多，過去感染的舊病毒株也有交叉保護力，即使被BA.5再重複感染也是輕症。

他認為疫情將「小波成長」，不用回到過去室內用餐緊縮、學校1人確診全班停課的嚴格規定

此外，有關近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購費用引發關注。李秉穎表示，他不清楚法律規定為何，但就他所知，通常不會公布疫苗價格，因與各國討價還價後的價格不同，若公布會縮小討論空間，在採購當下是保密的，且每批價格不同，牽涉商業機制，隨便公布可能會造成糾紛，「以後人家不賣你了。」

他並為台灣防疫成績辯護，強調包括流感等疫情都一定會造成死亡，要看死亡率有沒有因為行政怠惰等因素而超乎預期，台灣的死亡率明顯遠遠低於其他國家。（編輯：陳政偉）1110825

影片來源：寶島聯播網
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