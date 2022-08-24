陳秀熙：北、東部疫情呈上升趨勢 集中青壯族群

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台大公衛學院教授陳秀熙24日指出，北北基桃、竹苗宜花東等2區域，COVID-19感染率有上升趨勢，但集中在20到49歲青壯族群。圖為23日北市內湖區碧山巖午後民眾趁好天氣外出賞景，防疫口罩不離身。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北24日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎線上直播」中指出，北北基桃、竹苗宜花東等2區域，COVID-19感染率有上升趨勢，但集中在20到49歲青壯族群，屬於輕度突破性感染。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙帶領研究團隊，今天透過線上直播分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢。

陳秀熙提到，最近一週疫情發展，北北基桃、竹苗宜花東等2區域，感染率有上升趨勢；中彰南高、投雲嘉屏等區域雖未有上升趨勢，但仍須保持警戒；離島地區則由於暑假已接近尾聲，觀光人潮消退，感染率也隨之降低。

進一步分析，陳秀熙指出疫情上升的2區域，感染集中在20到49歲族群，屬於輕度突破性感染。主因是青壯族群的疫苗保護力於3月開始下降，推估疫苗加上自然感染所形成的免疫防火牆約為50％。而50-69 歲免疫防火牆目前僅有40%，必須嚴加關注。

陳秀熙表示，近期兒童第3劑以及年長者第4劑COVID-19疫苗開打後，使0到19歲、70歲以上族群免疫保護力上升到60％，但仍應嚴加關注慢性病人及高風險族群。

針對Omicron病毒株，陳秀熙指出，台灣各年齡層都已出現突破性感染，但年輕族群多為輕症，年長者因較無法激發T細胞免疫反應，出現重症和死亡風險較高，施打第4劑疫苗是目前的解決之道。（編輯：陳清芳）1110824

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地