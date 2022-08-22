停課新制9/12實施 確診者同班師生快篩陰可上課

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9月12日起，確診的學生居家照護期滿無症狀可入校上課，同班師生快篩陰性即可上課。圖為北市一所學校學生到校上課。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北22日電）教育部今天公布新學期防疫停課新規定，9月12日起，班級適用停課新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，確診者同班師生快篩陰性即可上課。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron BA.5將為國內帶來下一波疫情，預估最快兩週後升溫。開學季將至，教育部初步規劃，中小學開學後，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制，後續改為新方案，指揮中心今天下午2時記者會公布新學期防疫停課新制。

高中以下各級學校111學年度第一學期將於8月30日開學，教育部長潘文忠在疫情記者會中表示，高中以下含幼兒園，9月11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；自9月12日起實施校園防疫新制，未來以確診個案作為核心，不再全班同時停課。

據新制規定，確診及快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。針對確診者同班同學及教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，如社團活動等，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。有全程配戴口罩共同活動人員，須進行自我健康監測。

潘文忠說，確診、快篩陽性或居家隔離者的教職員工可請公假或防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

大學校院方面，9月中旬過後陸續開學，開學日起適用防疫新制，相關防疫規定皆大同小異。大專校院及高中以下各級學校住宿生，依據指揮中心規定，確診者同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫，大專校院生，居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍），自主防疫期間不入班上課。

潘文忠說，111學年度第一學期實施的校園防疫新制，仍視疫情發展，進行彈性調整。各縣市及大專校院因應疫情如有須因應疫情調整授課方式，得與教育部應變小組研商後施行彈性機制，一定要兼顧校園健康安全、保障學生受教權益，並保障學生受教權益及家長照顧學生的需求。

教育部因應校園防疫新制，快篩試劑每週配送80萬劑次到各級學校（含幼兒園），安全庫存量自30%調升至50%；指揮中心指揮官王必勝表示，在開學後到9月12日執行新制前，將辦理入校施打疫苗作業，提升疫苗覆蓋率，鼓勵教職員工、學生完成疫苗接種劑次。（編輯：陳政偉）1110822

（指揮中心提供）

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