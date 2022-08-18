第4劑涵蓋率僅8.5% ACIP將討論是否縮短施打間隔

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BA.5疫情最快8月中升溫，但目前第4劑涵蓋率僅8.5%。圖為亞東醫院醫護人員替民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北18日電）BA.5疫情最快8月中升溫，但目前第4劑涵蓋率僅8.5%。指揮中心發言人莊人祥今天說，將請ACIP委員討論，是否要縮短第3劑和第4劑間隔以提升打氣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心預估本土Omicron BA.5疫情最快8月中下旬將升溫。接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心自5月16日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者等民眾，接種第2次追加劑（第4劑）。

目前第4劑接種率為8.5%，其中65歲以上長者接種率31.7%。莊人祥今天下午在疫情記者會中指出，曾以500元衛生宣導品鼓勵民眾施打，但成效不佳，考慮8月底疫情又要升溫，呼籲各地方政府透過民政系統催打。

此外，莊人祥說，現在第3劑和第4劑的施打間隔為5個月，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員討論，包括是否縮短及縮短到幾週等，正安排開會時間中。

各界關注接下來是開學季，莊人祥說，防疫措施的方向是鬆是緊還有待教育部針對停課標準擬定計畫，而之前疫情嚴重時各校也沒有提前放假，目前也沒有接獲教育部延後開學打算。

有關中小學生接種疫苗，莊人祥表示，上學期約1/4至1/3的學生確診，3個月內都沒辦法進一步接種，因此國高中還有部分學生未接種第3劑疫苗、國小學童則主要是施打第2劑，將在開學前努力衝一波，開學後會和教育局合作入校施打。

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為強化嬰幼兒保護力，指揮中心目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，同時採購127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗，預計19日運抵台灣。

根據指揮中心統計，昨天莫德納嬰幼兒疫苗共接種1070劑，累計13萬7079劑，涵蓋率17.5%；全台累計接種6019萬6686人次，人口涵蓋率第1劑92.3%、第2劑86.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.8%，第2次追加劑接種率8.5%（65歲以上接種率 31.7%）。（編輯：管中維）1110818