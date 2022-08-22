8/22本土1萬6669例 增23死、57人中重症[影]

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國內22日新增1萬6669例COVID-19本土案例。圖為21日新北市貢寮區福隆海水浴場，不少民眾趁週末好天氣外出看沙雕展。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北22日電）指揮中心今天公布，國內新增1名兒童死亡個案，為1歲女童，未接種疫苗，無慢性病史，曾現疑似感冒症狀，發病4天在家中猝死，被家人緊急送醫搶救不治，院內PCR確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午記者會說明，今天新增1萬6669例本土個案，較上週同期略增7%。確診個案新增中重症57例（中症33例、重症24例），其中23人死亡；另外，境外移入增242例。

今天新增23例本土病例死亡個案，年齡介於1歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、20例具慢性病史、15例未接種3劑疫苗，9人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增1名兒童死亡個案，為1歲女童，未接種疫苗，無慢性病史。

女童8月12日起出現疑似感冒症狀，8月14日出現呼吸急促，8月15日有高燒至39度，當天在家中昏迷被家人發現送醫，送醫時已無呼吸心跳，死後經PCR檢驗陽性確診，當天宣布死亡，經法醫相驗死因為COVID-19感染合併呼吸衰竭。

另外，今天新增3例兒童重症，皆為「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），包含1歲男童，在6月9確診，自8月6日起陸續出現高燒、紅眼、起疹、腹瀉，8月12日赴急診，有結膜炎、喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大，診斷疑似MIS-C住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，8月15日病況好轉已出院。

另一名為8歲女童，有先天心臟病史，打過1劑疫苗，7月22日確診，8月14日起出現發燒、頸部腫痛、喉嚨痛、腹痛、嘔吐，8月17日赴急診，診斷為急性淋巴腺炎住院，住院後持續發燒、血壓偏低，懷疑MIS-C，收治加護病房，治療後病況改善，8月21日已轉至一般病房。

羅一鈞說，還有一名9歲男童，無慢性病史，無接種疫苗，6月2日確診，8月16日起出現發燒、嘔吐、疲倦，8月17至急診，檢查有喉嚨紅腫、結膜炎、皮疹，診斷為MIS-C，目前仍在加護病房治療。

國內12歲以下兒童重症累計184例，27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、112例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有28人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月21日，本土輕症、無症狀個案累計498萬530例、占99.54%，中症累計1萬2791例、占0.26%，重症累計1萬228例、占0.2%，其中死亡累計8803人。（編輯：陳政偉）1110822

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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