中小學開學將公布防疫停課新制 莊人祥：採彈性原則

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）全國中小學於8月底開學，指揮中心明天將公布防疫停課新制，台灣青年民主協會盼明訂嚴重班級群聚停課標準，指揮中心發言人莊人祥說，新制採彈性原則，各校可視各自情況調整。

據媒體報導，全國教育局長會議8月18日決議，針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將採兩階段的停課新制，開學第1到3週維持過去的1人確診、全班停課3天規定，而在第4週後啟動停課新制，班上有人確診，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性可繼續上課。

指揮中心近日評估BA.5將為國內帶來下一波疫情高峰，高推估日增6萬例，低推估日增3萬例，預估最快2週後升溫，疫情將碰上開學。青年民主協會昨天晚間在臉書發文表示，有學生擔心，若班上確診數量超過5人，應算是較嚴重班級群聚。

青年民主協會表示，若維持快篩陰上課，恐怕讓班上其他學生處在較高染疫風險，呼籲教育部應設班級群聚嚴重達一定程度時，仍應全班停課的標準，免得班上過半學生確診或請防疫假，老師仍要繼續實體上課的情形。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，開學第4週後啟動的停課新制，就是希望解決現行較僵化的停課標準，透過採取彈性原則制度，讓老師、學校自行依據所遇到的疫情狀況，決定讓班級師生請假或停課。

莊人祥強調，據統計，截至目前為止，全台有1/3的學生確診過，許多學生也都完成疫苗接種。確診者家中的同住接觸者，完整施打3劑疫苗，早已無需隔離，採取「0+7」自主防疫即可，就是希望將自主防疫觀念也推廣至校園，所以沒有將停課規定訂死。（編輯：張芷瑄）1110821