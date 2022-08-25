8/25本土2萬6967例 增中重症100例、37死【直播】

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北25日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬6967例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症100例，其中37人死亡；另境外移入增308例。（編輯：陳政偉）1110825

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增27,275例COVID-19確定病例，分別為26,967例本土個案及308例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

疾管署新聞稿

指揮中心表示，今日新增之26,967例本土病例，為12,263例男性、14,694例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（5,892例），臺北市（3,444例），臺中市（2,995例），桃園市（2,935例），高雄市（2,138例），臺南市（1,765例），彰化縣（1,069例），新竹縣（820例），苗栗縣（716例），新竹市（713例），屏東縣（635例），雲林縣（612例），宜蘭縣（582例），花蓮縣（531例），基隆市（526例），嘉義縣（423例），南投縣（387例），臺東縣（251例），嘉義市（242例），澎湖縣（158例），金門縣（126例），連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日。

指揮中心說明，今日新增308例境外移入個案中，為157例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（31例），美國（6例），馬來西亞（4例），加拿大、韓國、菲律賓及日本（各3例），丹麥、印尼及泰國（各2例），印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大國、新加坡、義大利、奧地利、法國、香港、土耳其及英國（各1例），另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月25日至8月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,898,092例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,747,388例排除），其中5,142,279例確診，分別為26,072例境外移入、5,116,153例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,728例COVID-19死亡病例，其中9,712例本土，個案居住縣市分布為新北市2,078例、臺北市1,097例、臺中市975例、高雄市906例、臺南市756例、桃園市733例、彰化縣558例、屏東縣405例、雲林縣304例、南投縣288例、苗栗縣227例、嘉義縣226例、基隆市215例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市96例、澎湖縣26例、金門縣18例；另16例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）