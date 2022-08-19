8/19本土2萬2559例 增32死、126例中重症[影]

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北19日電）指揮中心今天公布，新增2萬2559例COVID-19本土病例，中重症增126例，32人死亡；另增一名有慢性神經系統疾病的10個月大男嬰因哮吼釀重症住院，仍在加護病房觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩宣布，新增2萬2559例本土病例，比昨天少，但比上週五（8月12日）略增；境外移入新增260例。

根據指揮中心統計，今年1月至8月18日，本土輕症、無症狀個案累計491萬4244例、占99.54%，中症累計1萬2618例、占0.25%，重症累計1萬131例、占0.21%，其中死亡累計8718人。

周志浩表示，確診個案中新增中重症126例（中症83例、重症43例），其中32人死亡；死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、22例未接種3劑疫苗，17人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天年紀最輕的死亡個案為40多歲男性、無慢性病史，曾接種1劑COVID-19疫苗，8月9日發燒、抽搐送醫，到院時已無呼吸心跳，經PCR檢驗陽性確診、當天死亡，醫院送司法相驗診斷為COVID-19感染，死因為COVID-19合併心肺衰竭，屬於病程相當快速的個案。

今天新增4例兒童重症個案，分別為1例哮吼、3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

羅一鈞表示，哮吼個案為10個月大男嬰，有慢性神經系統疾病，8月12日出現發燒、呼吸急促、有雜音等症狀，8月13日到急診就醫時有呼吸窘迫、胸凹且血氧偏低，醫師診斷哮吼、經PCR檢驗陽性確診，緊急加護病房插管使用類固醇等藥物治療，8月14日拔管移除呼吸器，目前病況持續改善中，仍在加護病房觀察。

至於3名MIS-C個案，其中一名3歲男童6月7日確診，8月5日出現發燒、皮疹等症狀，8月7日就醫檢查發現結膜炎、肝炎等症狀，診斷為MIS-C及急性肝炎住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，順利於8月13日出院。

另一名6歲女童曾接種1劑COVID-19疫苗，個案於7月6日快篩陽性，但是沒有就醫通報，8月12日起出現發燒、紅眼、皮疹等症狀，8月16日至急診就醫，出現草莓舌、結膜炎等症狀，經PCR檢驗陽性確診、Ct值32，診斷疑MIS-C住加護病房並給予類固醇等藥物治療，8月18日轉到一般病房觀察。

還有一名10歲男童曾接種2劑疫苗，7月30日確診，8月4日起出現發燒、紅眼、皮疹等症狀，8月10日出現腹瀉至急診就醫，診斷疑似MIS-C住院，8月17日出院。

國內12歲以下兒童重症累計176例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、105例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

據指揮中心分析，國內12歲以下兒童重症累計176例，其中151例、約86%從未接種COVID-19疫苗；進一步分析，0到5歲占67%、MIS-C個案最多，6歲至12歲占33%。以此看來，0至5歲仍是較無保護力的世代，呼籲儘速接種疫苗。（編輯：管中維）1110819

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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