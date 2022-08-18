國內首例BA.4本土病例 確定為家庭群聚

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北18日電）國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名確診同住家人中，1人基因定序結果出爐為BA.4、1人仍待定序，確定為家庭群聚。目前國內BA.4累計2例、BA.5累計58例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心8月15日公布國內出現首例Omicron亞型變異株BA.4本土病例，為北部30多歲男性，5日出現喉嚨不適等症狀，9日自行快篩陽性，當天到醫院就醫PCR採檢確診、Ct值16。

有關3名確診同住家人基因定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，案妻10日採檢PCR陽性，定序結果昨天傍晚確定為BA.4，妻子本身無症狀，因接觸者採檢才確診，確定為一起BA.4家庭群聚。

至於個案的2個小孩快篩陽性確診，羅一鈞說，16日安排採檢PCR，2人昨天PCR結果仍為陽性，但只有1人Ct值小於30送定序，研判BA.4可能性高，結果尚未出爐。（編輯：管中維）1110818