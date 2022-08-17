聲音沙啞代表感染BA.5？ 羅一鈞：不是主要需注意症狀

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羅一鈞17日說明嚴重咳嗽、喉嚨痛時，經常容易伴隨聲音沙啞的症狀，但這並不是主要的病毒感染症狀，而是屬於衍生的症狀，也不是BA.5染疫者主要需注意症狀。（圖取自pexels圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北17日電）有醫師引述英國研究稱，聲音沙啞恐是中了Omicron BA.5。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，感染Omicron約3成會出現聲音沙啞症狀，並非BA.5獨有。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，有醫師引述英國研究指出，「聲音沙啞」是Omicron變異株染疫個案的主要症狀之一，一旦發現自己聲音沙啞，就要當心是不是感染Omicron BA.5。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，英國研究團隊自去年起至今年1月陸續蒐集染疫個案，並比較感染Delta與Omicron個案的症狀差異。

羅一鈞說，研究顯示，感染Omicron個案出現聲音沙啞的比例略高於感染Delta者，進一步分析，Omicron染疫個案有5至6成會有喉嚨痛症狀、4成咳嗽、3成聲音沙啞。

他表示，一般而言，聲音沙啞可能代表病毒侵犯喉嚨咽喉、影響聲帶，就會使得聲音沙啞，曾感冒過的人應該就知道嚴重咳嗽、喉嚨痛時，經常容易伴隨聲音沙啞的症狀，但這並不是主要的病毒感染症狀，而是屬於衍生的症狀，也不是Omicron BA.5染疫者主要需注意症狀。

羅一鈞指出，據英國後續分析，Omicron流行期間，無論感染BA.1、BA.2、BA.4或BA.5，沒有哪些症狀是在BA.4、BA.5流行後大量增加，聲音沙啞也不是BA.5獨有的症狀，因此即便台灣8月下旬開始流行BA.5，也不會出現越來越多聲音沙啞的病人。

交通部長王國材將率團出席19日在泰國曼谷召開的第11屆APEC觀光部長會議，盼與會各國部長到台灣感受山林旅遊療癒力，台灣邊境何時將開放，引發關注。

指揮中心指揮官王必勝表示，國內BA.5本土疫情升溫在即，當然要先關注疫情發展，再逐步開放，近來也陸續鬆綁風險較低的措施，都是為了未來的開放進行前置作業，目前還未有確切開放的時間表。

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根據指揮中心統計，昨天共開立3158人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2632人份、默沙東「莫納皮拉韋」526人份，今年以來累計開立約48萬1048人，包括共39萬3696人倍拉維及8萬7352人莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8404床、空床5705床、空床率67.9%，其中台北區56.5%、北區62.6%、中區76%、南區64.8%、高屏區71.1%、東區89.1%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4139床、空床率52.7%；28家地方加強型防疫旅館1606床、空床數711床、空床44.3%。（編輯：張芷瑄）1110817