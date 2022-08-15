北部30多歲男染BA.4本土首例 全台BA.5個案占15%

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北15日電）指揮中心今天公布，國內出現首例Omicron BA.4本土病例，為北部30多歲男性，同住家人3人均為陽性，疑似為一起家庭群聚；今天新增33例BA.5本土個案，全國占比達15%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星社區傳播。中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增121例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，上週針對234例本土個案進行基因定序結果，驗出34例亞型變異株本土個案，分別為國內首例BA.4本土病例及33例BA.5本土病例。

針對今天新增國內首例BA.4本土病例，羅一鈞說明，個案為北部30多歲男性，今年8月5日出現喉嚨不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當天到醫院就醫PCR採檢確診、Ct值16，經檢驗同住家人3人快篩及PCR均陽性疑似為一起家庭群聚，目前均居家照護隔離中，仍待定序結果。

上週另新增檢出33例BA.5本土病例，分別為北部22例、中部8例及南部3例，其中7例為兒童、青少年個案，目前均為無症狀或輕症個案；中部8例都是散發個案，看來社區已有BA.5散發病例，未來預期占比將逐步增加，穩定成長的情形。

目前累計58例BA.5株本土個案、1例BA.4株本土病例，羅一鈞說，BA.5病例暫未出現重症，BA.5本土個案在全國定序數中占比約15%，以北部及中部17至19%較高、南部約占6%，東部尚未檢出，目前看來BA.4、BA.5無論住院率、重症率都沒有比較高，僅傳播力較強。

另外，境外移入新增87例的BA.4、BA.5及BA.2.75，占境外移入的96%。BA.5占境外移入大多數個案，89%是BA.5，其中新增的3例BA.2.75來自印度，均為男性，30歲至60歲，是各自入境並非家庭同行者；BA.2.75累計5境外移入，4人來自印度、1人來自泰國。（編輯：陳政偉）1110815

（指揮中心提供）