8/15本土增1萬5596例、22死 病例降至谷底隨時將回升[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北15日電）中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩今天表示，COVID-19本土個案數已經降至谷底，可見未來病例數隨時可能回升；另外，新增1名6歲男童染疫後出現MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，周志浩下午說明，新增1萬5596例本土個案，與上週同期確診數相當，確診個案新增中重症33例（中症22例、重症11例），創5月3日以來新低，其中22人死亡；另外，境外移入增196例。

新增22例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，22例具慢性病史、16例未接種3劑疫苗，10人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增死亡特殊個案，也沒有兒童死亡，但新增1例兒童重症病例。

新增的兒童重症為「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），羅一鈞說明，這名6歲男童無慢性病史，曾接種1劑COVID-19疫苗，6月6日確診、8月4日起出現發燒、腹痛、腹瀉、結膜紅、全身出疹、雙腿腫脹等症狀。

家屬在8月11日帶著兒童至門診就醫，檢查發現有喉嚨紅腫、草莓舌等症狀，研判為MIS-C，收治一般病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。羅一鈞表示，這名兒童目前住院治療中。

國內12歲以下兒童重症累計168例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、98例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月14日，本土輕症、無症狀個案累計482萬8505例、占99.54%，中症累計1萬2385例、占0.25%，重症累計9977例、占0.21%，其中死亡累計8604人。（編輯：管中維）1110815

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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