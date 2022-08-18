8/18本土2萬3088例較上週同期升1.9% 增34死、111例中重症[影]

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國內18日新增2萬3088例COVID-19本土病例。圖為民眾17日午後在新北蘆洲一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北18日電）指揮中心預估國內疫情預期下週起反轉上升，今天新增本土COVID-19病例數較上週同期增加約1.9%，另增2名兒童重症個案皆為MIS-C，病況改善，一般病房住院中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會說明，今天新增2萬3088例本土個案，確診個案新增中重症111例（中症78例、重症33例），其中34人死亡；另外，境外移入增337例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增的死亡個案中，較年輕個案為一名40多歲女性，有癌症轉移病史，曾接種3劑疫苗，在7月31日因呼吸困難、嘔吐、發燒等症狀至醫院求診，採檢陽性確診，住院隔離治療，8月13日醫院死亡，死因為癌症及肺炎。

今天兒童重症新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中1歲女童，無慢性病、沒接種過疫苗，曾在6月20日確診，8月12日出現腹瀉、發燒、皮疹等症狀，8月16日至急診，診斷為MIS-C，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況改善，仍在一般病房住院中。

羅一鈞進一步說明，今天新增的另一名MIS-C病例是1歲男童，曾於7月1日確診，8月13日出現發燒、畏寒、腹瀉、活力食慾下降等症狀，8月15日到急診，檢查發現扁桃腺化膿紅腫、呼吸有喘鳴聲。

個案X光顯示肺炎，診斷是扁桃腺炎支氣管肺炎、急性腸胃炎及疑似MIS-C，住院後進一步檢查有冠狀動脈擴大、凝血功能異常等症狀，使用免疫球蛋白、抗生素等藥物治療，目前病況改善，仍在一般病房住院中。

國內12歲以下兒童重症累計172例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、102例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月17日，本土輕症、無症狀個案累計489萬1308例、占99.54%，中症累計1萬2541例、占0.25%，重症累計1萬82例、占0.21%，其中死亡累計8686人。（編輯：陳政偉）1110818

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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