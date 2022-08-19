蔡總統：已請政院評估開放邊境時程 觀光業曙光將至

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總統蔡英文19日出席台北國際觀光博覽會開幕式時表示，已請行政院仔細評估開放邊境的時程表，相信觀光產業的黎明曙光很快就會來到。圖為桃園國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北19日電）總統蔡英文今天出席台北國際觀光博覽會開幕式時表示，在兼顧經濟與防疫下，已請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好配套措施，適時開放觀光客入境，相信觀光產業的黎明曙光很快就會來到。

2022台北國際觀光博覽會今天起至22日止，在台北世貿一館舉行，總統蔡英文、前衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊等人同台出席開幕儀式，並參觀攤位。

蔡總統致詞表示，台北國際觀光博覽會至今已邁入第16年，每一次都辦得有聲有色，並吸引全國各地民眾參觀，創造許多商機。

蔡總統指出，台灣在這段時間面對全球疫情的起起伏伏，台灣觀光業者真的很辛苦，也很努力撐住產業，真的非常謝謝大家的團結與配合，共同為台灣的防疫盡一份力量，政府也一直和觀光業者站在一起，像是和帛琉辦理旅遊泡泡，維繫產業能量，當時台灣是少數幾個實施旅遊泡泡的國家之一；國內旅遊方面，行政院和交通部下半年也啟動各項振興措施，例如透過國旅補助，積極來替觀光產業預先暖身，以迎接後疫情時代。

蔡總統說明，隨著生活逐漸回到常軌，今年以來入出境的旅客人數每月正在逐步成長，現在正是時候為重新爭取國際旅客來台做好準備。在兼顧經濟與防疫下，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好配套措施，適時開放觀光客入境。

蔡總統最後強調，台灣是個美麗國家，無論是自然美景、歷史文化、在地美食等都吸引許多國際友人來台遊玩，特別是台灣人很熱情，熱愛與國際友人交朋友，「相信觀光產業的黎明曙光很快就會來到」。（編輯：翟思嘉）1110819