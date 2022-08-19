觀光業者向總統當面請命 盼趕快開放邊境

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台北國際觀光博覽會今天起登場，台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏在總統蔡英文面前當面請命，希望可以趕快取消禁團令、隔離縮短為0+7等。

2022台北國際觀光博覽會從明天起一連4天在世貿一館登場，今年集結了150家國內外品牌廠商、近400格攤位，預估可吸引50萬人以上關注，展期4天期望達18萬人次參與。

主辦單位台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，對旅遊產業有很大衝擊，但有政府支持，像是三倍券、五倍券、安心旅遊跟悠遊國旅等多方面的補助，也增加民眾的旅遊意願，直接或間接創造不少觀光效益。

總統蔡英文也出席台北國際觀光博覽會，駱炫宏也當著蔡總統的面為觀光業者請命，她說，這次台北國際觀光博覽會是睽違3年首度邀請航空公司、各國觀光局積極推廣海外行程，對於海外旅遊市場的期待跟信心，旅遊產業都已經準備好了，希望中央流行疫情指揮中心可以趕快取消禁團令、入境隔離可以縮短為0+7，這樣才能夠趕快恢復。

駱炫宏也指出，希望可以趕快鬆綁觀光簽證，讓國際旅客可以來台旅遊，增加觀光收入，看見台灣美好。（編輯：李錫璋）1110819