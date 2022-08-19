更多編輯台推薦新聞：
綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/274
首頁 / 生活

觀光業者向總統當面請命 盼趕快開放邊境

2022/8/19 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）台北國際觀光博覽會今天起登場，台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏在總統蔡英文面前當面請命，希望可以趕快取消禁團令、隔離縮短為0+7等。

2022台北國際觀光博覽會從明天起一連4天在世貿一館登場，今年集結了150家國內外品牌廠商、近400格攤位，預估可吸引50萬人以上關注，展期4天期望達18萬人次參與。

主辦單位台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，對旅遊產業有很大衝擊，但有政府支持，像是三倍券、五倍券、安心旅遊跟悠遊國旅等多方面的補助，也增加民眾的旅遊意願，直接或間接創造不少觀光效益。

總統蔡英文也出席台北國際觀光博覽會，駱炫宏也當著蔡總統的面為觀光業者請命，她說，這次台北國際觀光博覽會是睽違3年首度邀請航空公司、各國觀光局積極推廣海外行程，對於海外旅遊市場的期待跟信心，旅遊產業都已經準備好了，希望中央流行疫情指揮中心可以趕快取消禁團令、入境隔離可以縮短為0+7，這樣才能夠趕快恢復。

駱炫宏也指出，希望可以趕快鬆綁觀光簽證，讓國際旅客可以來台旅遊，增加觀光收入，看見台灣美好。（編輯：李錫璋）1110819

蔡英文
蔡總統：已請政院評估開放邊境時程 觀光業曙光將至 總統：網攻混合戰在台上演 盼全民強化辨識錯假訊息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中西醫共治COVID-19 長庚研究死亡率差近3倍