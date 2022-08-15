入境檢疫維持3+4 9月中旬擬鬆綁4萬人上限

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北15日電）入境檢疫措施維持3+4，自9月1日起，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」。指揮中心指揮官王必勝今天說，新制實施2週後，將根據防疫旅館量能，考慮鬆綁入境4萬人限制。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續兩年多，各國陸續將防疫模式改為與病毒共存，台灣也緩步鬆綁邊境限制，9月起入境檢疫後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」，王必勝今天下午在疫情記者會中表示，鬆綁自主防疫檢疫處所，家人感染風險確實會增加。

王必勝提醒，入境者遵守防疫規則，不要在自主防疫期間與家人共餐，才能保護家人，免於遭感染風險。9月1日開放4天自主防疫「1人1室」後，預期將釋出防疫旅館需求量，新制實施2週後，會根據防疫旅館量能，再考慮鬆綁現階段入境4萬人的規定。

國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星社區傳播。今天國內新增首例BA.4本土病例及33例BA.5本土病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，BA.4個案3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢及定序，因為還沒確認為BA.4，只能說是疑似家庭群聚，國內本土BA.5累計58例。

至於今天公布的33例本土BA.5株病例，羅一鈞表示，個案中只有1例為接機者，據初步疫調，雖然研判其他病例都屬於散發個案，但仍有13例個案衛生單位正在進行較確切的疫調，其餘大多屬於散發個案。

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有家長反映，隨著9月開學在即，很多學校仍採取1人確診全班停課規定，讓很多家長受不了，媒體詢問相關規定是否可以放寬。王必勝表示，這個議題已經在8月11日及今天與教育部討論，提出方案，仍待與各地教育局討論。

本土BA.5疫情將近，指揮中心今天起開賣第4輪快篩實名制，每份5劑共500元，每人最多可買2份。據統計，第4輪第1天，截至上午11時5分，實名制銷售共9449份，0至6歲免費領取共6952份。王必勝呼籲，民眾儘速購買，不要等疫情嚴重才買，屆時可能會有排隊情形。（編輯：管中維）1110815