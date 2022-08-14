疫情拖累第2季吃虧 餐飲觀光股下半年迎轉機

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（中央社記者江明晏台北14日電）受兩岸COVID-19疫情拖累，餐飲、飯店股第2季普遍「吃虧」，但隨著時序進入下半年、疫情趨緩，餐飲、飯店業已明顯感受人潮回流，但法人預估，旅行社解封效益恐最快明年才顯現。

觀察餐飲股財報，國內連鎖餐飲龍頭王品集團主要受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，第2季每股稅後虧損新台幣2.98元；台灣事業群營收儘管遭逢本土疫情，仍登7年同期高點，但大陸事業群營收年減42.68%；累計上半年稅後虧損1億元，每股稅後虧損1.36元。

王品集團表示，第2季營運落底，主因中國大陸疫情多點爆發，上海封城4個月、北京禁止餐廳內用，其餘一線、新一線城市也面臨靜態管理或封控管制，餐飲消費按下暫停鍵。

燒肉餐飲業者乾杯集團事業版圖立足兩岸，上半年雖較去年同期增加17間展店效益挹注，營收創歷史同期新高，但受兩岸疫情夾擊重創，未達預期成長幅度，使稅後虧損1.04億元，每股稅後虧損5.59元，等於虧損超過半個股本。

同樣受到疫情干擾，漢來美食第2季合併營收5.38億元、營業淨損1.58億元、稅後淨損1.02億元，每股虧損2.42元，累計上半年每股虧損1.41元。

展望下半年，乾杯認為，兩岸疫情趨緩，上海解封有序雖各地區仍受接客數限制等防疫政策影響，但民眾需求熱絡、營收逐步回溫；台灣事業7月來客人潮明顯湧現，加上第3季密集展店，在提升營運動能下，以及中秋、雙十連假、耶誕等節慶商機，下半年表現相對樂觀。

王品集團觀察，台灣預計於第3季突破300店大關，展店效益將逐步顯現，近期業績已從谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，加上暑假、中秋檔期業績挹注，後市可期。

漢來美食指出，旗下最大的品牌漢來海港餐廳全台7家分店，7月起已逐漸恢復往常的訂位盛況，尤其假日更是一位難求，顯示國人已走過防堵疫情的階段，態度轉向與病毒共存，也有信心回歸日常生活節奏及消費模式。

觀察旅行社第2季業績表現，在出境旅遊尚未恢復的情況下，幾乎全數虧損，雄獅第2季每股虧2.8元、鳳凰每股虧0.64元、山富每股虧0.72元、五福每股虧1.08元、燦星旅每股虧0.54元。

法人指出，上市櫃旅行社以出國的業務為主，在政府尚未完全解除出入境的邊境管制前，營運很難回到常軌。台灣疫情雖然趨緩，但近期相關單位，不斷在示警必須嚴防秋冬季節新冠變異株BA5出現大流行的可能性，「出團禁令」何時解除仍是未知數，邊境未必會在今年下半年完全開放，且錯過暑假檔期，出國旅遊意願恐明顯降低，預估相關解封效益，最快也要等2023年首季的寒假及過年。

飯店股也深受疫情影響，邊境管制仍未解除，本土疫情也導致國旅急凍、餐飲內用人數大幅下滑。晶華第2季保盈，但也較去年同期下滑，第2季每股盈餘為0.69元，六福第2季每股虧損1.31元，但已較去年同期好轉，累計上半年每股虧損2.05元。

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雲品第2季稅後淨損0.32億元、每股虧0.35元，累計上半年每股盈餘為0.4元，看好暑期國旅住房與餐飲消費的關係，力求全年營運成績保盈。

寒舍餐旅第2季稅後淨損3億元，每股虧損3.28元，較去年同期虧損擴大，累計2022上半年每股虧損3.21元，年減12.53%，看好7月中旬「悠遊國旅補助方案」開跑，，加上疫情趨緩，暑假親子旺季加持，在國旅復甦與暑假商機挹注下，第3季營運動能明顯轉強。（編輯：楊蘭軒）1110814