台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

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（中央社記者曾智怡台北14日）製糖事業日漸式微，台糖力拚擺脫「甘蔗製糖做1公斤賠1公斤」困境，內部啟動蘭姆酒風味開發計畫，不僅號召全員盲測，也找來台酒退休專家指導，目標打造具外銷競爭力、中高價位台灣精品酒，力拚2026年上市，成為國宴指定酒款。

從蘇格蘭的威士忌、墨西哥的龍舌蘭，到日本的清酒，各國多以本身優勢農作物釀酒；蘭姆酒的原料是甘蔗，台灣地理環境適合甘蔗生長，溫暖潮濕的氣候更是蘭姆酒熟成的絕佳場域，其中，最能掌握甘蔗生產的正是台糖。

台糖研究所所長黃怡仁接受中央社記者訪問表示，觀察世界各國糖業，糖廠和酒關係密切，台糖早年也曾以糖蜜生產酒精、輔助生產米酒，製酒潛力可見一斑。去年，台糖董事長陳昭義有感於製糖利潤日漸微薄，提出部分甘蔗不做糖，改作蘭姆酒的構想，台糖釀酒任務就此展開。

攤開製糖流程，甘蔗生長期約18個月，收成後還要壓榨成汁、清洗、過濾、濃縮等，十分耗時，黃怡仁坦言，台糖肩負政策任務，砂糖存在價格天花板，「甘蔗製糖是做1公斤賠1公斤」，反觀市面上一瓶700毫升蘭姆酒，售價新台幣400至2000元不等，開發成功利潤可期。

不打價格戰 台糖蘭姆酒走精品路線

台灣酒類銷售市場以啤酒為主、占比逾9成，威士忌與白蘭地等烈酒及葡萄酒銷售則占3.6%。蘭姆酒則屬於小眾市場，2020年台酒銷量加上進口蘭姆酒量為59萬7804公升，相當於79萬7072瓶，市值推估約40億元。

目前國內共逾500家領有釀造執照酒莊，競爭激烈，加上國外百年大廠利用規模經濟優勢，日漸侵吞國內市場，台糖製酒必須抓準定位，才有立足之地。黃怡仁表示，經內部評估，台糖推出的酒類必須是具有外銷競爭力的中高價位精品，不適合「薄利多銷」生產內銷調酒用基酒。

根據規劃，台糖蘭姆酒產品將分成兩類。黃怡仁說明，第一種是高單價法式農藝蘭姆酒，專挑台灣本土甘蔗品種榨汁釀成，成本、技術難度較高，一瓶定價至少2000元，目標是參與國際競賽，期待未來國宴款待賓客時，「拿出來的蘭姆酒是來自台糖」，甚至可當作禮物送給外賓。

黃怡仁解釋，甘蔗壓榨成汁，經過濃縮、過濾會變成糖漿，糖漿結晶後再變成砂糖，剩下的即是糖蜜，其中又以甘蔗汁釀成的蘭姆酒風味最佳。

第二種則是價位稍低、由糖漿製成的工藝蘭姆酒。他強調，台糖蘭姆酒不打價格戰，因除了具備原料端優勢，也落實優良菌種篩選、發酵技術調控等，精品酒底子厚實。目前團隊已初步選定4、5個甘蔗品系，7個橡木桶進行熟成，預計至年底將再新增25個橡木桶，目標累積30種風味。

號召全公司風味盲測 熟成蘭姆酒拚2026年問世

「做酒不難，但要釀出好酒很難」，風味品評成關鍵，黃怡仁表示，台糖正積極培養內部品評人員，與廠商、學校合作開班授課，建立品酒的基本知識與溝通方式，也將挑選合適員工持續參與訓練，依次安排品評不同酒款，逐步提升品酒深廣度與價值敏感度，下週將迎接第3場訓練。

黃怡仁笑說，每個人對味道、氣味的形容天差地別，「有人說像玻璃杯的味道，或者下雨天石頭的味道，甚至是阿嬤家裡碗櫃的味道」，換言之，大家對於同一種風味的形容尚無法達到一致，需慢慢訓練到同一水平。

台糖也找上台酒退休專家給予技術指導，往後每兩個月都會從橡木桶抽一點酒品評，更號召全公司人員參與試喝，類似盲測，最後將挑選出2款農藝蘭姆酒風味、4款工藝蘭姆酒風味，拚2026年上市，初估年營業額達3500萬元。

此外，看準年輕人偏好冰涼甜品，黃怡仁透露，台糖另規劃以蘭姆酒調製成清爽低酒精飲品，或利用台灣水果如鳳梨、桑葚、梅子、檸檬等與甘蔗汁調和，醱酵成軟性酒精飲料，不但可提高台糖甘蔗價值，還能協助政府處理生產過剩水果。

精品蘭姆酒問世不是終點，台糖喊出蘭姆酒六級產業構想，從甘蔗生產到後端行銷，希望結合台糖歷史、地方人文等元素，以及地方創生能量，發展酒莊觀光、推出結合地方特色的蘭姆酒，提升台糖甘蔗經濟效益，同步帶動地方價值，「畢竟作為國營事業，不是我們賺錢就好」，黃怡仁如此說。（編輯：潘羿菁）1110814

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。