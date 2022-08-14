台糖喊甘蔗復興 多元高值利用落實循環經濟

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（中央社記者曾智怡台北14日）台糖跳脫糖業經營侷限思維，宣告甘蔗復興時代來臨，展開「甘蔗多元利用」核心計畫，結合生物科技技術，從蘭姆酒、甘蔗啤酒、膳食纖維，到蔗渣可分解塑膠，盼提高甘蔗價值，落實循環經濟。

甘蔗是可再生能源，只要有陽光、水、肥料，便可生生不息，台糖研究所啟動「甘蔗多元利用」核心計畫，目的即是將製糖過程產生的副產物再利用，提高甘蔗價值。

事實上，循環經濟概念一直存在台糖DNA裡，台糖研究所所長黃怡仁接受中央社記者訪問表示，例如從前建築裝潢用的甘蔗板，做成鞋油、防止巧克力溶化的甘蔗蠟，以及蔗渣紙漿、甘蔗梢頭做牛飼料等，但後來上述產品都因出現替代品、進口競爭或環保問題，而逐漸退出市場。

目前甘蔗渣主要是當作燃料、有機肥以及菇類培養介質等應用。

黃怡仁表示，去年台糖董事長陳昭義有感於製糖利潤日漸微薄，提出部分甘蔗不做糖，改作蘭姆酒的構想，原因是糖的價格有天花板，「但是酒做得好，價格是翻了好幾倍」，成為「甘蔗多元高值利用」的雛型。

黃怡仁舉例，在製酒研發的過程，團隊發現清洗乾淨的甘蔗經壓榨後產生的蔗渣，如再經過研磨醱酵，能夠作為市面罕見的非水溶性膳食纖維；甘蔗多酚也是一種能用於食品的高價異味去除劑；蔗渣還能製成生物可分解塑膠，符合當前環保減塑需求。

此外，利用友善農法種植的甘蔗，除了生產甘蔗汁提供鮮食生飲外，也能減少溫室氣體排放，提高土壤有機質，產生農碳的碳匯，台糖預定今年開始執行友善種植。

黃怡仁表示，目前蘭姆酒、甘蔗啤酒、甘蔗淡酒、甘蔗甜酒等計畫都已在進行，現已有樣品，後續將評估銷售可能性；甘蔗多元高值利用不是一蹴可及，需要時間摸索評估與研發，「台糖的甘蔗復興才剛起步，希望大家拭目以待」。（編輯：潘羿菁）1110814

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