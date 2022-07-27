南亞加碼回收全球聚酯 目標2023年產能占比達2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦桃園27日電）南亞今天舉辦環保永續產品說明記者會，董事長吳嘉昭表示，南亞目前每年回收聚酯產能為22萬噸，占聚酯總生產量約1成，預計接下來再投資新台幣7.1億元，目標2023年底將回收聚酯的占比提升至2成，每年產能預估達42萬噸。

南亞目前已於台灣、中國、越南、美國、泰國及菲律賓等地建置聚酯回收產線；吳嘉昭表示，全球PET（聚對苯二甲酸乙二酯）產量中，約3成生產寶特瓶，其餘多數以紡織品為主，另有85%廢棄服飾採掩埋及焚化處理，因此南亞積極與品牌合作，回收其供應鏈的庫存布料、裁切邊角料及消費後舊衣，達成紡織產業循環經濟。

南亞也積極發展聚酯回收絲自有品牌SAYA，纖維事業部協理陳志文指出，SAYA共有3個系列產品，分別為SAYA 365寶特瓶回收纖維產品，SAYA RSCUW回收庫存胚布、成品布或製衣、製鞋邊角料，及SAYA Garma回收消費前後的成衣商品。

寶特瓶回收方面，陳志文指出，2021年全球寶特瓶回收量為1150萬噸，最終每年可再生出62萬噸長纖絲，而SAYA 365所生產的長纖絲則占全球的16%，年產能9.8萬噸。

但陳志文提到，隨著各大飲料品牌宣告提升寶特瓶中回收用料比例，預期未來瓶片黏度、黃度將隨著回用次數逐次下降，為此南亞已投資1.8億元，使用特殊醇解技術，解決使用低端瓶片所產生的色澤、黏度不佳問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

回收織品部分，陳志文指出，SAYA將回收目標放在無法回用的織品上，透過自主研發的織物智慧分類技術，將可回收再製的聚酯纖維布料挑出，未來南亞也將專注在用開發改質的聚酯粒，取代傳統非PET材質的拉鍊、鈕扣，達到設計材質單一化，讓回收更便利。

陳志文表示，目前南亞也開發出CHROMUCH新型原著色絲技術，並獲台灣、德國及中國專利，較傳統染色製程節省97%用水、78%碳排，可提供近1000種顏色，且可藉由控制換色週期，產出具漸層視覺的新穎商品，同時具備生產效率高、最低訂購量低優點，因此可配合品牌需求靈活接單生產。（編輯：楊凱翔）1110727