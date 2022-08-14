台股反彈行情續旺 法人：挑戰季線、留意科技業庫存

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法人指出，只要這波行情不止，且量能持續放大，有望見到大盤挑戰季線反壓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北14日電）國際投資情緒回溫，台股延續反彈格局。法人指出，只要這波行情不止，且量能持續放大，有望見到大盤挑戰季線反壓，但由於科技產業庫存調整狀況持續，台股下半年走勢仍會相對震盪。

台股加權指數12日開平走高，終場上漲91.12點，漲幅0.6%，收在15288.97點，距離季線僅一步之遙。

台股單週上漲252.93點，週線彈升1.68%，連續第6週收紅，單日平均成交金額略微上升至2001.51億元。

三大法人上週「外冷內熱」，本土法人投信與自營商攜手買超，投信單週回補逾67億元，連續第8週站在買方，自營商小幅買超18.33億元，外資則是連2週賣超，單週續賣25.47億元，三大法人合計買超台股60.82億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股上市櫃公司7月營收已全數公布完畢，整體合併營收月減7.71%，但年增幅維持6.83%，累計前7月合併營收更是繳出雙位數年增率10.42%，顯示企業營運成長動能仍佳；美股超級財報週也高達7成公司表現優於預期，明顯提振整體投資信心，帶動台股這波反彈持續。

廖炳焜表示，目前3大指數中，電子與金融已雙雙來到季線之上，僅傳產指數仍位於季線之下，但只要這波彈升行情延續，且量能持續放大，有機會見到大盤挑戰季線反壓。

不過，廖炳焜提醒，由於科技產業庫存調整狀況持續，指標大廠更表示庫存消化時間可能要到明年第1季，甚至是明年第2季才能完成，而外部全球通膨水準仍高、景氣成長動能下降等負面因素也未消除，在多空因素相互影響下，台股下半年走勢仍會相對震盪，目前須視電子業庫存與第3季銷售動能是否轉強。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠美股持續反彈、7月通膨數據於6月觸頂後下降，加上現階段仍處在美國聯準會（Fed）不會開會的空窗期，台股近日持續隨美股反彈。

就評價面而言，安聯投信台股團隊表示，台股大致反映最悲觀情境，但從近期企業陸續釋出的財報與展望內容來看，聯準會積極升息可能對經濟的潛在影響、庫存調整和終端需求等，其實尚未充分反映，仍須持續留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量聯準會積極升息後對經濟影響的程度會逐步顯現，所以在衡量企業庫存調整和產業展望等是否已經有落底訊號，建議仍需再等待下一個檢查點、即第3季財報和法說訊息，作為參考。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，面對美股的反彈，由於美股很多都是具有強勢品牌的優勢，對於市場波動較能抵禦，但因未來經濟因升息因素而放緩、對終端消費等相關供應鏈的長鞭效應，則仍須觀察。（編輯：楊蘭軒）1110814