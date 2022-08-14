10月電價續漲？ 經部：通膨能源走勢等綜合考量

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10月電價是否續漲的難題再現，經濟部官員表示，將綜合考量通膨、能源價格走勢等因素決定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北14日）煤油氣等燃料價格續居高檔，台電虧損雪球越滾越大，10月電價是否續漲的難題再現。經濟部官員表示，將綜合考量景氣通膨、國際能源價格走勢、台電增資如何挹注其財務等，決定電價調整事宜。

經濟部預定9月下旬舉行電價審議會，決定10月至隔年3月底電價，目前台電正在計算相關成本，近期將提報經濟部。

經濟部官員表示，下半年至明年景氣變數仍多，不過，隨著黃小玉價格開始下降，需求也不如上半年預期地誇張，通膨料將走向和緩；至於國際燃料價格，雖然戰爭因素仍存在，但油價已有所回跌，「整體能源預測也是往下走」。

官員補充，比起天然氣價格，目前台電壓力最大的是煤價居高不下，不僅影響電價成本，也衝擊汽電共生發電度數，並增加汽電共生與IPP民營電廠購電支出。

由於國際燃料成本高漲，台電今年負債恐逾新台幣千億元，經濟部將在明年度中央政府總預算案中，爭取編列1500億政府投資挹注台電赤字預算。

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官員指出，增資會讓台電舉債空間變大，對財務體質有正面幫助，因此，除燃料價格變因之外，台電也會將明年增資預算列入成本計算考量。

今年6月27日經濟部召開電價費率審議臨時會，決議台電7月起平均電價調高8.4%，每度平均電價拉到2.84元，儘管財務挹注約290億元，但因為必須支付向中油購買天然氣費用，等於立刻回吐，且還有汽電共生、民營電廠業者新增購電費，台電財務狀況岌岌可危，外界猜測，屆時內部提報電價調幅恐仍達30%以上。（編輯：潘羿菁）1110814