投資台灣熱度延續 經部估未來7年用電年成長2.3%

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（中央社記者曾智怡台北22日電）經濟部今天公布110年全國電力資源供需報告，由於經濟表現亮眼，帶動台灣去年用電需求成長達4.5%，在相關投資案持續進行情況下，預估今年至117年用電需求年均成長率約2.3%。

經濟部今天公布「110年度全國電力資源供需報告」及「電力排碳係數」，揭露國內三大成長情形。

第一是用電大成長。110年內需發展暢旺，在半導體生產暢旺、持續擴廠以及台商回台投資等動能下，經濟成長率達6.57%，帶動用電需求成長攀升至4.5%。能源局長游振偉表示，用電成長率低於GDP經濟成長率，顯示用電有效率。

第二是「未來續成長」。游振偉表示，在高用電基期下，且考量節能及需量反應措施後，加上台商回台等投資持續進行，預估111至117年用電需求年均成長率約2.3%、尖峰負載年均成長率約2.5%。

第三則是「綠電顯著成長」，110年國內再生能源設置量從109年的9564MW增加至1萬1585MW，發電量也從109年的151億度，增加至174億度。

此外，未來電力系統規劃部分也有三大亮點。首先是以夜尖峰時間為考量點，過去日間尖峰為一天用電最高點，考量未來太陽光電大量併網後，此問題將得到解決，因此將改採夜間尖峰備用容量率規劃，並將太陽光電預設為零，同時強化需求面管理措施，確保供電穩定。

其次為強化多元發展再生能源。經濟部表示，除了以光電、風電為推動重點外，將透過行政簡化措施、提高躉購費率、法規專章等措施，提高地熱及生質能等投資誘因。

第三則是積極擴大儲能設置，配合再生能源發電特性，規劃從112年起逐年增加儲能設備，以114年整體達到150萬瓩為目標，目前電力交易平台向民間購買調頻輔助服務（AFC）已有初步成果，後續台電公司也評估在石門水庫、大甲溪流域等合適區域設置抽蓄水力機組，用以強化電網韌性。

電力排碳係數部分，110年度電力排碳係數為0.509公斤CO2e/度，較去年更高，主因用電需求大幅增加、售電量大增96.48億度，為確保穩定供電，即使以燃氣為主可持續減碳，但仍須使用其他發電方式補足用電需求。

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至於電力排碳不降反升，是否與去年核電退場有關，游振偉解釋，無碳電力包含再生能源與核能，從調度原則「再生能源優先」也可看出，目的在於提供更多無碳電力；核能部分，將按照原來規劃期程運轉至屆期，為因應電力結構改變，需大力發展再生能源。

依據電業法第28條規定訂定114年電力排碳係數基準，扣除再生能源發電業與售電業直供及轉供電量後，114年電力排碳係數為0.424公斤CO2e/度。（編輯：林淑媛）1110722