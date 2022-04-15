投資擴廠帶動 110年電力設備製造產值達4731億創新高

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（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部今天表示，受惠景氣復甦、廠商積極擴廠，以及離岸風電等工程持續推動，去年電力設備及配備製造業產值達4731億元，創歷史新高，年增26.7%，其中以電線及配線器材業為貢獻主力，預期今年產值可望續創佳績。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊第402期，分析電力設備及配備製造業營業額成長原因及未來走勢。

電力為重要的能源供給來源，電力相關設備除包含支撐電能應用的基礎骨幹設施外，家用電器和照明設備也在範疇之內，對產業發展與民生安樂舉足輕重。

統計處指出，國內電力設備及配備製造業產值自99年以來，維持在3600至4000億元的水準，去年受惠產業景氣復甦、廠商積極擴廠，以及政府離岸風電和各項電力工程改善政策持續推展，加上原物料價格走揚，整體產業產值攀升至4731億元，創下歷史新高，年增26.7%。

電力設備及配備製造業包含6小類，以去年產值占比來看，依序為電線及配線器材業44%、其他電力設備及配備業20%、發電輸電及配電機械業15%、家用電器業12%、電池業6%、照明設備及配備業3%。

進一步分析發現，去年電線及配線器材業受惠終端需求增長以及銅價高漲，在價量齊揚下，產值較上年增加681億元，達2102億元的歷史新高水準，年增47.9%，同為歷年最大增幅，對整體產業貢獻18.2個百分點，成為最主要的成長來源。

若依產品別觀察，統計處指出，受惠廠商回台投資或擴充產能，以及政府推行各項能源政策，加上廠商為反映銅價大幅飆升5成而調漲售價，推升裸銅線產值達1079億元、電力用電線及電纜618億元，雙雙創下新高水準，分別成長59.5%、34.5%；兩者合計對整體產業貢獻15個百分點。

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今年1月國內電力設備及配備製造業產值年增24.8%，延續去年雙位數成長態勢。

統計處認為，未來在政府積極推動能源轉型、電力系統改善工程，且繼「班班有冷氣」同步推動「校校會發電」政策，以及廠商回台投資及擴廠腳步持續進行，將有效挹注相關輸發配電機械、電線及配線器材等需求，加以銅價仍續居高檔盤旋，今年電力設備及配備製造業產值可望續創佳績。（編輯：林淑媛）1110415