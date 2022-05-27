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G73/133

G7承諾今年停止投資化石燃料計畫 2035年發電脫碳

2022/5/27 21:12
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（中央社柏林27日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天宣布，為協助對抗全球暖化，所有成員國承諾今年底前停止使用公共資金投入國外化石燃料計畫，且在2035年底前讓電力產業大致上停止使用化石燃料。

法新社報導，G7國家的能源和氣候部長在德國首都柏林召開會議，會後發布聯合聲明表示：「我們承諾，在2022年底前，停止對國際間並未減排的化石燃料能源產業提供新的直接公共支援。」「未減排」指的是並未使用技術來緩和部分汙染。

這是日本首度加入G7其他成員國做出這類承諾。

此外，儘管俄羅斯侵略烏克蘭造成電力市場高度緊繃，G7仍在會議結論聲明中宣布：「我們進一步致力於一項目標，在2035年底前達成電力產業大致脫碳。」

路透社報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在一場記者會上表示：「過去幾週及幾個月，取代俄羅斯的化石燃料，成為政治辯論和政府行動的主要焦點。」

「但我們必須清楚知道，如果我們只是專注於現在，我們這個政治世代所面臨的挑戰，也就是要限制全球暖化，並不會消失。所剩時間真的不多了。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110527

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