台電虧損滾雪球避免破產 經部將編列赤字預算、增資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達、曾智怡台北26日電）國際燃料成本高漲，台電今年負債恐逾新台幣千億元，經濟部官員透露，將在明年度中央政府總預算案中，爭取編列政府投資挹注台電赤字預算，一方面增資台電穩定供電計畫，也同時穩住台電的營運並加強電網韌性。

台電資產約2.2兆元，由於電力是資本密集產業，資本支出投資與電力資金需求龐大，大部分需向外舉借，負債約1.9兆元，負債比率為87.1%。台電資本額為3300億元，截至5月累積虧損已達1057億元，若持續虧損，恐面臨破產危機。

於此同時，為穩定供電，台電將啟動千億等級電網韌性計畫，凸顯亟待政府出手救援重要性。

經濟部官員表示，經濟部有爭取部內編一筆經費，若經主計總處同意「國庫增資」，就會編列一筆「政府投資」的支出，接著若得到國會支持，台電就可對編一筆相同數字的收入。

官員說明，台電會在明年度編赤字預算，代表虧損，主要理由，是評估國際燃料成本高漲，台電持續虧損，因此將採取同時在國庫增資的策略，擴大台電資本額、增加台電舉債空間，避免「資不抵債」的狀況出現。

官員也說，雖然中油、台電明年都編赤字預算，但中油仍有其他事業有賺錢，整體虧損不大，然台電虧損相對較高，因此經濟部才決定爭取用公務預算，來增資、協助台電。

官員強調，由於台電後續推動的工作，也包括電網強韌、電源開發，兩項合起來就是維持穩電供電計畫，因此以此出發點來爭取公務預算，不但與民生息息相關，也具政策公益性。

台電表示，電網投資支出109年至今年，約占整體資本支出36至40%，代表電網投資逐年提高，若財務狀況不好，只能減少投資，將阻擋電網強化計畫進行。

台電指出，由於今年電價調幅不足以應付燃料價格高漲，估計今年全年恐虧達2000億，加上電網韌性計畫所需資金，「不增資不行」；根據規定，增資須股東大會、董事會同意。

官員補充，由於新一年度的中央政府總預算案仍由行政院討論中，最後相關預算是否編列，都仍得由行政院裁示決定。（編輯：潘羿菁）1110726