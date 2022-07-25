稽查賣場冷氣溫度遭疑掩飾缺電 經部：9年前即規範不低於26度

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經濟部25日澄清，為鼓勵節約能源，102年起即規範營業場所須遵循室內冷氣不低於26度規定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北25日電）針對外界質疑政府稽查輔導百貨公司、大賣場等冷氣開太冷，等於壓縮國內用電量，以掩飾缺電事實，經濟部今天澄清，為鼓勵節約能源，自102年起即規範營業場所須遵循室內冷氣不低於26度規定，非現在才開始做。

經濟部能源局透過新聞稿表示，台灣夏季炎熱，開冷氣不可或缺，為有效提升營業場所能源使用效率，於102年3月14日依「能源管理法」第8條公告與修正「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，新增「室內冷氣溫度限值」節約能源規定。

意即規定百貨公司、量販店、便利商店等11類服務業的營業場所室內冷氣平均溫度不得低於26°C，並於103年8月1日擴大納管對象至餐館、服飾店等20類服務業。

能源局官員補充，稽查時間為夏天，例如今年是5月開始，將一路稽查至8、9月，但會考量天氣狀況，若室外溫度低於26度、室外下雨天濕度達85%則不會進行稽查；並鼓勵商家參與節能績效保證專案，更換節能設備最高可獲得20%設備補助。

能源局指出，依據研究報告，90%以上人類可接受、且達節能目的的空調溫度，最高可設定在26至27度之間，夏季冷氣使用率高，冷氣溫度每調高1度，可節省冷氣用電6%；服務業營業場所為民眾常出入之公共空間，規範冷氣不低於26度則具節電示範效果。

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20類服務業包含觀光旅館、一般旅館、百貨公司、零售式量販店、超級市場、便利商店、化妝品零售店、電器零售店、銀行、證券商、郵局、大眾運輸場站及轉運站、餐館、服飾品零售店、美容美髮店、書籍文具零售店、眼鏡零售店、鞋類零售店、鐘錶零售店、汽機車零件配備零售店等行業。

經濟部表示，除了台灣以外，國際間也有室內溫度管理相關措施，如南韓101年公布「夏季供電對策」，民間營業場所及商辦大樓室內冷氣溫度需維持在26度以上，政府機關室內冷氣溫度需維持在28度以上；日本今年呼籲民眾將室內冷氣溫度設為28度。（編輯：趙蔚蘭）1110725