經部公布電力供需報告 114年再生能源占比僅15.1%

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（中央社記者曾智怡台北22日電）根據經濟部最新全國電力資源供需報告，114年再生能源占比為15.1%，與原訂20%目標有落差。能源局表示，主因用電高成長，且當年度併網的離岸風場，發電量需隔年才能完整貢獻導致；電力調度以再生能源優先、燃氣機組次要原則進行。

為邁向2025非核家園目標，政府推動能源轉型，預估發電結構在114年會達到燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%，經過細算，燃煤占比能降為27%，形成「532」架構。

然而，根據經濟部今天公布110年度全國電力資源供需報告內容，台灣再生能源發電占比持續提升，從104年的4.1%增加至110年的6.0%，預估111年發電占比可提升至約 8%，114年再提升至15.1%，等於無法達到原訂20%目標。

能源局解釋，主要因素在於未來用電需求成長在高成長基期下仍持續成長，須提高全國總發電量作為因應；另考量再生能源設置量雖然如期達標，但多於當年底併網，尤其是是離岸風電，發電量需於隔年才會完整貢獻，導致占比有此調整。

台電表示，按照電力調度原則，都是再生能源優先，能力許可之下，再以天然氣增加發電，因應再生能源短少部分，若真不夠，才可能再進行燃煤機組調度。能源局補充，燃煤發電不會增加，是因受到各縣市污染許可總量限制，強調供電缺口幾乎都會從燃氣機組補足，達到「氣主煤從」。

為有效達成再生能源設置目標，報告指出，政府規劃 115年起太陽光電新增2GW以上、離岸風電加速於9月底併網，以及台電公司增加設置500MW生質能發電機組，預計從115年10月起逐步達成再生能源占比20%目標。

後續在太陽光電每年增加2GW、離岸風電增加1.5GW 等設置規劃下，預估116年再生能源占比達21%， 並持續擴大至117年的23%。

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另外，近日用電頻創新高，今天用電負載高達4074.8萬瓩，已超過能源局預估，相關預測恐有失準現象。能源局長游振偉表示，進行長期電力規劃時，備用、備轉容量率都會做適當準備，以因應沒有預期狀況，目前至117年備用容量率都有到10%程度。

針對近日夜尖峰時備轉容量率約5%、呈現橙燈號狀態，台電說明，最近夜尖峰供電負載較高，是因目前有些機組正在歲修，加上民營電廠故障，導致供電能力受到影響，必要時執行需量反應可抑低夜尖峰負載。（編輯：潘羿菁）1110722