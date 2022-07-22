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瞬時用電4058萬瓩再創新高 太陽光電出力逾10%供電救援

2022/7/22 20:37（7/22 21:18 更新）
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22日尖峰負載發生在下午1時49分達到4074.8萬瓩，連3天創歷史新高；由於太陽公公給力，白天光電發電占比逾1成。圖為台北市北投區一所學校頂樓設置的太陽能設備。（中央社檔案照片）
22日尖峰負載發生在下午1時49分達到4074.8萬瓩，連3天創歷史新高；由於太陽公公給力，白天光電發電占比逾1成。圖為台北市北投區一所學校頂樓設置的太陽能設備。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北22日電）高溫炎熱推升用電量，今天尖峰負載發生在下午1時49分達到4074.8萬瓩，連3天創歷史新高；由於太陽公公給力，白天光電發電占比逾1成，中午溫度飆高，光電轉換效率也達到最巔峰的505萬瓩，幫助供電燈號維持綠燈，全台供電穩定。

近日全台高溫籠罩，今天新北、花東等地區更出現達39度以上極端高溫，用電量再度刷新歷史紀錄，尖峰負載在下午1時49分達到4074.8萬瓩，主因炎熱氣候、產業景氣持續暢旺。

台電表示，與昨天用電尖峰時刻相比較，因為氣候持續炎熱，防疫及暑假期間民眾居家增加空調用電等因素，光是低壓用戶用電就增加約66.1萬瓩，占今天用電增量的大宗。

不過，備轉容量仍有419.9萬瓩，備轉容量率約10.3%，維持供電充裕綠燈，其中太陽光電在中午12時左右發電量達505萬瓩，尖峰時刻出力也有477.1萬瓩，占整體電力系統11.7%。本週尖峰負載有3天突破4000萬瓩大關，光電占比都超過1成，顯見光電大軍功不可沒。

面對盛夏用電不斷增加，台電已規劃各項措施以確保供電穩定，且歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，加上日間太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也將啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，確保穩定供電。

根據經濟部今天公布110年度全國電力資源供需報告內容，截至今年5月統計資料，太陽光電設置容量達838.1萬瓩。（編輯：潘羿菁）1110722

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