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7/23大暑日 鄭明典：高溫來勢洶洶

2022/7/22 11:06
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）明天是24節氣中的大暑。中央氣象局局長鄭明典今天在臉書提醒，這波高溫來勢洶洶，應留意室外高溫風險。

鄭明典上午在臉書說「高溫來勢洶洶」，並貼了一張台灣1500公尺高空溫度預測圖，很明顯看到，明天1500公尺高空處的高溫都可達近攝氏32度，比先前預測30.5度還高。

鄭明典說明，今天的黑色線是最新的預報，桃紅色是昨天的預報，其他更早，趨勢上是越近的預報，氣溫調整越高，這波高溫訊號很強。

鄭明典也提醒民眾注意室外的高溫風險。他說，從人體健康風險角度來看，室外環境最佳指標可能是「綜合溫度熱指數」，局網或健康生活APP都有提供鄉鎮尺度評估值，https://crowa.cwb.gov.tw/HealthWeather/，可參考。

氣象局上午預報，今天太平洋高壓勢力偏強，各地高溫可達33到37度，局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出應慎防熱傷害。

氣象局同時預測，台灣局部地區38度極端高溫情形可能持續3天。（編輯：管中維）1110722

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