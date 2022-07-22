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高溫炎熱 瞬時用電飆至4058萬瓩再創新高

2022/7/22 13:57（7/22 14:07 更新）
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根據台電官網，22日截至下午1時30分左右，用電量攀至4058.2萬瓩，再創歷史用電新高紀錄
根據台電官網，22日截至下午1時30分左右，用電量攀至4058.2萬瓩，再創歷史用電新高紀錄
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（中央社記者曾智怡台北22日電）全台高溫籠罩，尖峰用電連續兩天達4030萬瓩刷新高；根據台電官網，今天截至下午1時30分左右，用電量攀至4058.2萬瓩，再創歷史用電新高紀錄，所幸歲修機組已回歸，且光電大軍貢獻占比逾12%，讓供電燈號得以維持綠燈。

近日高溫炎熱，花蓮玉里昨天創攝氏40.7度高溫，今天截至中午12時，同樣以花蓮玉里39.5度最高，桃園八德及新北板橋超過37度，其他地區多數達36度以上。

根據台電官網，今天截至下午1時30分左右，用電量高達4058.2萬瓩，高出台電預估的最高用電量4030萬瓩，不僅再創用電新高紀錄，更差點超越今天最大供電能力4463.1萬瓩。

不過，台電預估備轉容量率為10.75%、備轉容量為433.1萬瓩，且目前太陽光電挹注供電占比逾12%，加上歲修機組皆已回歸，供電燈號維持綠燈狀態。（編輯：蘇志宗）1110722

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