電價調整方案7/1上路 教你用電費帳單判斷會不會漲價

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（中央社記者曾智怡台北30日電）電價調整方案明天實施，台電表示，民眾可查看自身電費單中的「用電種類」及「計費度數」，了解電費是否為調漲類別；農漁、食品、百貨等6類產業高壓及特高壓用戶不調漲則可依下期電費單上所列的「行業別」，判斷是否屬不調漲範圍。

電價費率審議臨時會日前決議針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅每月1000度（一期電費2000度）以下，以及小商店（如早餐店、餐飲店、理髮店、雜貨店、辦公室、超商）和低壓用戶（如農漁、超市、商辦、中小型工廠）、高壓以上6類產業，與高中以下學校不調整。

台電今天透過新聞稿表示，電價調整方案明天正式實施，約97%、1272萬用戶不受影響。

（台電提供）

電價有調整和未調整的用電種類如下：

電價未調整的用電種類：「表燈非營業用」（電費單度數2000度以下，即夏月電費在7904元以下、非夏月電費在6592元以下）、「表燈營業用」、「表燈時間非營業用」、「表燈時間營業用」、「住商時間非營業用」、「住商時間營業用」、「裝置電力」、「需量電力」、「需量綜合非營業用」、「需量綜合營業用」。

電價有調整的用電種類：「表燈非營業用」（度數超過2000度，即夏月電費超過7904元、非夏月電費超過6592元）、「高壓需量綜合非營業用電」、「高壓需量綜合營業用電」、「高壓需量電力」、「特高壓需量綜合非營業用電」、「特高壓需量綜合營業用電」、「特高壓需量電力」。

另外，住宅用電部分，「表燈非營業用」有調漲每月超過1000度的用電，但排除使用維生輔具的身障家庭，民眾可檢視「用電資訊」欄的「計費度數」，因電費單採2個月計費，超過2000度者，意即或夏月電費超過7904元、非夏月電費超過6592元者，電價將調漲9%。

台電指出，本次不調漲行業包括農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類行業以及高中以下用戶於台電登載的行業別，將於下期電費單上列示，用戶可查看是否屬不調漲範圍；若登載行業別與實際用電用途不符，可洽台電各營業據點辦理變更。

不調整行業別如下：

農漁：農作物栽培業（011）、畜牧業（012）、農事及畜牧服務業（013）、漁撈業（031）、水產養殖業（032）

食品：肉類加工及保藏業（081）、水產加工及保藏業（082）、蔬果加工及保藏業（083）、動植物油脂製造業（084）、乳品製造業（085）、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業（086）、動物飼品製造業（087）、其他食品製造業（089）

百貨：綜合商品零售業（471）

餐飲：餐食業（561）、外燴及團膳承包業（562）、飲料業（563）

電影院：影片及電視節目業（591）

健身房：運動服務業（931）

經濟部指出，受俄烏戰爭影響，全球天然氣與石油價格上漲，導致能源成本提高，新加坡已連續6季提高電價，新加坡電力公司（SP Group）今天宣布，第3季家庭電費比第2季平均增加8%，家庭平均電費約增加新台幣177元。

日本也同樣面臨調漲電價挑戰，由於燃料成本提高及日幣貶值等影響，日本4家電力公司29日公布調漲電價，今年8月家戶電費將比去年同期增加1至3成不等，其中漲幅達3成以上的，包括中部電力及東京電力。（編輯：林淑媛）1110630