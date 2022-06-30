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中油宣布7月電業天然氣漲5% 其餘用戶續凍漲

2022/6/30 16:47（6/30 17:05 更新）
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中油公司30日宣布，7月份電業用戶天然氣價格調漲5%，其他用戶仍不調整。圖為中油石化事業部前鎮儲運所一景。（中央社檔案照片）
中油公司30日宣布，7月份電業用戶天然氣價格調漲5%，其他用戶仍不調整。圖為中油石化事業部前鎮儲運所一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）中油公司今天宣布，7月份國內天然氣價格原應大幅調漲，但配合政府照顧民生與工業用戶、以及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5%，其他用戶仍不調整。

中油指出，受俄烏戰爭影響，天然氣及原油價格大幅上漲，為配合政策穩定國內物價，過去售價僅反映部分成本，導致台灣中油截至今年5月，稅前虧損達新台幣500億元，累積虧損已逾800億元；如果7月起天然氣繼續凍漲，預估至年底，天然氣產品全年將虧損逾2000億元。

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不過，考量配合政策穩定物價，減輕消費者負擔，僅電業用戶微調漲5%，至年底可增加收入76億，最新調漲結果自7月1日零時起實施。

經濟部電價費率審議會日前決議平均電價調幅為8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元，台電預估截至年底，有望增加290億元電費收入，不過，因中油調漲7月份電業用戶天然氣5%，台電需立即多支出76億元，相當於近1/4金額的新增電費收入，兩家國營事業財務狀況依舊岌岌可危。（編輯：翟思嘉）1110630

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