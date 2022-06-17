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拒填海蓋四接 基隆護海公投首階連署達標送市府

2022/6/17 11:31（6/17 11:46 更新）
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協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站擬填海造地，民團發起護海公投，第1階段2475份提案書17日上午由社團法人基隆市野鳥學會理事長鄭暐（前中）等人送交基隆市政府。中央社記者王朝鈺攝 111年6月17日
協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站擬填海造地，民團發起護海公投，第1階段2475份提案書17日上午由社團法人基隆市野鳥學會理事長鄭暐（前中）等人送交基隆市政府。中央社記者王朝鈺攝 111年6月17日
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站擬填海造地，民團發起護海公投，今天將第1階段2475份提案書送交基隆市府。市府表示，這議題不應簡化為填海與不填海的零和對立。

社團法人基隆市野鳥學會理事長鄭暐指出，大家支持協和電廠轉型為其他汙染較低的電廠，但反對接收站以「填海造地」破壞基隆海洋生態，在有替代方案的情況下，破壞生態絕非唯一選項，不填海造地，才能和海洋共榮。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提到，日前台電將第4座天然氣接收站（四接）填海地點東移至白米甕砲台下方海域，填海面積由18.6公頃縮減為14.5公頃，但仍位於「基隆市水產動植物保育區」，希望台電直接提出「不填海」方案，不要一點一點微調。

時代力量基隆市長提名人、基隆市議員陳薇仲受訪表示，基隆市長林右昌先前面對風機要入侵北方三島時，非常快速就以市府態度要求保護海洋，而台電到現在還在糊弄基隆市民。

陳薇仲說，市府卻始終以2020年的「原則同意」來同意台電破壞大家最深愛的外木山海岸，這次公投送案真的是基隆人退無可退，上午把第1階段2400多份民眾心聲送交市府，希望能撼動、搖醒市府，在林右昌僅剩6個月任期內，要求台電不應該在有替代方案下對基隆海岸填海造陸。

陳薇仲表示，她參選基隆市長就是要提醒市府過去一直都是「陸地政府」並沒有海洋城市或海岸治理相關政策，這也是非常多基隆人的期待，她會繼續努力，展現守護海洋的決心。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，市府會依相關程序辦理，但這議題其實不應被簡化為填海與不填海的零和對立，其餘不予置評。（編輯：李錫璋）1110617

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