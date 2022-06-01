協和電廠改建擬蓋四接 台電：兼顧生態永續目標

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（中央社記者曾智怡台北1日電）協和電廠更新改建規劃設置第4座天然氣接收站，基隆市議員王醒之發起護海公投。台電表示，新增燃氣機組為北北基數百萬人用電的重要電源，「以氣換油」更可達成空污減排效果，一定會兼顧「生態永續」目標，將環境影響降至最低。

協和發電廠更新改建規劃設四接，預計填海造地18.6公頃，王醒之發起護海公投，提出的公投主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」

王醒之指出，填海造地約將活埋7萬4000多株珊瑚等，沒有辦法接受用破壞海洋生態作為轉型代價。

對此，台電透過新聞稿表示，基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年更將超過600萬瓩。隨著協和與核二機組陸續除役，到2025年，該區域電廠將僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，需要調度其他區域電力支援。

而協和電廠計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，將成為北北基重要電源，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展的電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴電網線路融通的「外援」，因此，協和計畫對供電穩定具必要性。

台電指出，協和增氣計畫除滿足全國及區域用電需求外，「以氣換油」更能滿足地方民眾對於改善空氣品質及減少碳排的期盼；協和現有燃油機組已有年歲，雖經過多次設備改善，但有其極限，若以氣換油，空污總量排放可減少逾9成；溫室氣體減排部份，也可減少碳排超過5成。

針對地方關切的生態議題，台電表示，當年填海造陸興建協和電廠後所設置的人造潛堤，已成為孕育並保護生態的良好人造棲地，是電廠興建可以與環境和諧共存的歷史明證。

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台電表示，本案目前正在環評階段，歷次審查環評委員及各界給予的意見，台電均納入考量，將以「環境友善」、「生態永續」為根本目標，秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，持續研擬最能夠兼顧生態保育的開發計畫。

台電強調，維持供電穩定、滿足民眾及產業的用電需求，是台電的使命，同時減少碳排和空污、確保生態環境永續，也是台電的社會責任，推動協和電廠「以氣換油」，台電會兼顧以上3個目標，確保電廠與在地社群、生態的共榮。（編輯：黃國倫）1110601