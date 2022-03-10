協和電廠更新改建 2座儲油槽擬設雲端資訊中心

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協和電廠研擬更新改建第4座天然氣接收站（四接），規劃陸續除役屆齡的既有4部燃油機組，其中湖海路兩座D、E儲油槽，除役後將改成雲端資訊中心。台電表示，未來不只台電受益，對全國資訊處理會有很大幫助。中央社記者王朝鈺攝 111年3月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站（四接），台電今天表示，其中2座儲油槽所在地將改設置雲端資訊中心，未來不只台電受益，對全國資訊的處理會也有很大的幫助。

協和電廠規劃更新改建第4座天然氣接收站（四接），規劃陸續除役屆齡的既有4部燃油機組，並更新改建2部高效率燃氣機組，填海造陸面積則從最初的29.25公頃縮減至約18.6公頃。

基隆市議會今天到協和電廠考察，市議員陳薇仲表示，湖海路的2座D、E儲油槽，除役後將改成雲端資訊中心，如果這2座儲油槽改成雲端資訊中心，協和電廠是要跟Google比拚資料處理速度嗎？雲端資訊中心到底要幹嘛？要求台電說明。

台電專業總工程師林武煌表示，因為從國外進口的天然氣是液化，溫度在攝氏零下160多度，冷能要轉換成天然氣機組發電可以使用，必須利用海水加溫，將液態變成氣態才能送到電廠供燃燒使用，氣化過程就有很多冷能可以加以利用。

林武煌表示，雲端資訊中心因為需要冷氣機運轉，因此非常耗能，設在協和電廠可以節省很多電力。電廠共有5座儲油槽，其中D、E儲油槽占地不大，未來不只台電受益，對全國資訊的處理會有很大的幫助。

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至於為何儲油槽無法改為儲氣槽，林武煌說，除面積不足外，主要因為鄰近住家距離也不夠，一般至少要145到150公尺的安全距離，加上電廠周遭都是山坡地，屬於敏感地形，電廠大概只能用填海造陸出的8公頃用地。

台電環保處長溫桓正表示，很多替代方案其實都曾詳細評估，台電並非堅持一定要填海造陸，而是沒有更好的方案。雖然填海造陸會對海洋生態有一點影響，但協和電廠更新改建完畢幾年後，台電會將海洋生態恢復到較好的環境。（編輯：張銘坤）1110310