拒第四天然氣接收站填海 基市議員發起護海公投

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站（四接），預計填海造地18.6公頃，基隆市議員王醒之發起護海公投，市府表示，此公投主文簡化成填海與不填海的零和對立，恐會誤導民眾認知。

「基隆護海公投」領銜人王醒之、市議員陳薇仲、張淵翔等人上午在基隆市政府門口舉行地方公投起跑記者會，提出的公投主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」

王醒之指出，填海造地約18.6公頃，將活埋7萬4000多株珊瑚等，堅持最爛填海造地方案的四接工程強勢闖關環評，議會曾大規模跨黨派連署並過半決議，要求市府應代表基隆人表示拒絕四接，期間參與網路連署市民甚至已超過萬人，但市府始終將責任「外推」給中央。

他說，公投主文清楚代表4字「寸海不讓」，沒有辦法接受用破壞海洋生態作為轉型代價，他舉例，如果家裡用燒柴灶爐煮飯50年要換成瓦斯爐，民眾當然會贊成，但令人感到荒謬的是，「如果附帶條件必須要用民眾家中臥室蓋瓦斯分裝廠，可以接受嗎？」

王醒之表示，第1階段連署需1238人，原則以1800人作為安全目標，希望這1800人也能成為第2階段種子，1人再拉9人就能達到1萬8000人，如果達標，會在2023年8月26日舉行基隆市第1場地方性公民投票。

基隆市政府發言人沈詠珮透過新聞稿表示，對於3名議員再次未經申請就到市府進行快閃集會活動感到遺憾，希望議員不要每次為了博媒體版面就到市府門口快閃，不但找錯對象，也妨礙民眾洽公。

沈詠珮說，市府的立場很清楚，就是支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響的方案，與社會各界充分溝通。

沈詠珮表示，發起公投連署是公民權力，市府都予以尊重，但如果刻意將公投主文簡化成填海與不填海的零和對立，而非討論務實可行的折衷方案，恐怕會有誤導民眾認知的疑慮，反而不利協和發電廠的轉型。（編輯：陳清芳）1110601