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台電提四接東移案 為電源開發留立足之地喊話

2022/7/7 12:30（7/7 12:50 更新）
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台電7日召開「協和電廠更新改建新方案」記者會，拋出「四接東移」方案。圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
台電7日召開「協和電廠更新改建新方案」記者會，拋出「四接東移」方案。圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）台電今天在環評前召開記者會，拋出「四接東移」方案。代理董事長曾文生強調會面對環評各種主張與要求，也盼在所有價值間找到平衡點。他向各界喊話，在主張種種價值倡議、權利時，「能不能留給能源轉型、電源開發一點立足之地」。

台電基隆協和電廠規劃將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，並規劃在外木山海岸填海造陸，建設新的天然氣接收站，因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，將於今天下午第4度叩關環評初審。

台電今天召開「協和電廠更新改建新方案」記者會，台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭、發言人吳進忠、環保處處長温桓正，以及學界代表中山大學海洋生物科技暨資源學系榮譽講座教授方力行、中山大學海洋科學系約聘研究員宋克義、力新科技顧問有限公司技術總監陳柏志等人出席說明。

吳進忠說明，台電填地方案原規劃填海面積18.6公頃，填方量為350萬立方公尺，今天提出的「東移方案」，填海面積縮小為14.5公頃，填方量減為195萬立方公尺，且經過調整，可完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

吳進忠強調，協和電廠推動「以氣換油」，空污排放許可量將從每年2萬8052公噸降至1221公噸， 減少96%；二氧化碳排放也從每年1295公噸降低至623公噸，減少碳排52%。

對於攸關北北基約480萬人口的電力供應，王耀庭說明至2025年，北東電網尖峰負載將超過600萬瓩，在協和與核二機組陸續除役後，屆時供需缺口將達470萬瓩，而北西電網挹注安全上限為420萬瓩，仍有50萬瓩缺口，因此亟需新建電源。

王耀庭強調，從南港、汐止沿著基隆河谷延伸至基隆港，整個基隆河谷廊帶產業都在快速發展，預估未來10年用電仍將持續成長，加上基隆捷運的發展，更需要穩定電力作為後盾。他說，「協和電廠不是萬能，但沒有協和是萬萬不能」。

温桓正說明，東移方案對於環境友善有三成效，分別是填地位置東移，填方量剩一半；大海扇、潛堤區珊瑚都保留下來；儲槽移至山背下，景觀衝擊變小。他也強調，東移方案的效益，可達到減空污、穩供電、護珊瑚。

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曾文生最後細數他與台電團隊從去年起實地評估東移方案的過程與挑戰，並強調台電與中油在海岸開發上，從工程面將海洋保育、減碳工作都設想進去，並在電源開發過程中考慮到地方發展、生態保育等價值與議題。

曾文生也針對下午的環評，向各界喊話表示，在面對各種價值倡議與權利主張時，「能不能留給能源轉型、電源開發一點立足之地」；台電會面對環評的各種主張與要求，並希望在所有價值間找到平衡點。（編輯：張均懋）1110707

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