台電四接東移案環評民間團體反彈 9月底前補正再審

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圖為台電代理董事長曾文生（右）、總經理王耀庭（左）7日說明協和電廠更新改建新方案。中央社記者王騰毅攝 111年7月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）協和電廠規劃更新改建第4座天然氣接收站（四接） 環評，今天在環保署進入環評小組第4次初審，遭遇民間團體反彈，會議經過近5個小時，環評委員決議9月30日前補正再審，台電應以量化方式證明此案影響最小。

行政院環境保護署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第4次初審會議。開發單位台電公司表示，本次變更拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下燃氣複循環機組及附屬設施。

台電由代理董事長曾文生帶隊出席，台電陳述開發內容，填海造地由原規劃的29.25公頃（1.0版）縮減至約18.6公頃（2.0版），現為符合前次專案小組審查結論10的要求，規劃再縮小填海造陸面積，將填海區東移至LNG卸收站港池內並縮減面積至約14.5公頃（3.0版）。

台電強調，四接東移，大幅縮小在外木山海域的填海面積，可迴避電廠外側潛堤區珊瑚。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅登記發言時，要求台電重做分析，因為海域靠近活火山，除應補充火山資料，在旁邊蓋天然氣接收站，應做安全分析。居民王小姐則懷疑開發地點基隆海岸「是最好方案嗎？」

時代力量立委陳椒華主張，開發範圍已變，令人錯愕，須依法行政，根據環評法要退回、重新界定填海造地範疇，做新的環境生態、海域調查，呼籲內政部落實海岸管理法、環委慎重考量，確保自然海岸線零損失。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民說，基隆港目前關稅收入全國最高，政策規劃一再錯誤，已導致作業效能低落；若四接要做，終究會關掉整個基隆港，且外海海象、天象瞬息萬變，儲槽有危險性，此案不能過。

民進黨籍立委蔡適應說，支持做天然氣發電，可穩定大台北地區供電，但是四接東移方案首次提報，應納入各界意見，加強航行安全、生態監測等說明。

本次會議決議9月30日前補正再審，要求台電東移方案用量化方式表現，證明是影響最小的方案。在會中，有環評委員認為台電已回覆前次審查時的提問，也有人認為台電未跟民眾做好溝通，本案應更精進，提出詳實數據。

本次會議要求台電需補正資料，包含具體呈現三個填海造地方案對環境的衝擊，以對照表方式呈現各方案對海洋生態資源影響、相關保育對策、環境監測計畫等的差異性，並列明優、缺點。以及補充東移方案對基隆港營運、航行安全的影響，並補充對港務安全的影響評估。

還有強化填海造地東移區域、外海堤防區的海洋生物，包含無脊椎動物及珊瑚等的生態保育計畫，並加速珊瑚復育計畫期程，評估達成珊瑚資源零淨損失的目標等。

台電四接引發關注，台電相關人員大陣仗，反對開發或四接填海有疑慮的民間團體與個人，也相招大約30人登記視訊發言，這次初審會議從下午2時持續到大約6時30分才到尾聲。（編輯：陳清芳）1110707