求撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 環團居民敗訴

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（中央社記者劉世怡台北17日電）台灣蠻野心足生態協會等環團及桃園居民葉斯桂等人，為保護藻礁，興訟請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」，法院今天判環團及居民們敗訴。可上訴。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅之前出庭表示，民國107年11月提起本件撤銷觀塘工業區海岸利用許可案，應是「海岸管理法」於104年公布施行後，撤銷海岸利用許可的第一個案例。

訴訟期間，內政部主張，原處分並無違誤；中油代表庭後受訪則說，尊重環團的主張與立場，強調當初符合法令規定，才取得相關的許可證照。

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全案緣於，多個環保團體及桃園觀塘海岸居民提告主張，內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」給中油公司，本案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，但原處分卻許可開發，明顯違法，且本案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，明顯違反海岸管理法等，請求撤銷原處分。

台北高等行政法院今天判決判決「原告之訴駁回」，也就是環團及居民敗訴，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110217