更多編輯台推薦新聞：
曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增14例10人與房屋代銷群聚有關 境外54例
首頁 / 社會

求撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 環團居民敗訴

2022/2/17 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北17日電）台灣蠻野心足生態協會等環團及桃園居民葉斯桂等人，為保護藻礁，興訟請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」，法院今天判環團及居民們敗訴。可上訴。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅之前出庭表示，民國107年11月提起本件撤銷觀塘工業區海岸利用許可案，應是「海岸管理法」於104年公布施行後，撤銷海岸利用許可的第一個案例。

訴訟期間，內政部主張，原處分並無違誤；中油代表庭後受訪則說，尊重環團的主張與立場，強調當初符合法令規定，才取得相關的許可證照。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全案緣於，多個環保團體及桃園觀塘海岸居民提告主張，內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」給中油公司，本案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，但原處分卻許可開發，明顯違法，且本案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，明顯違反海岸管理法等，請求撤銷原處分。

台北高等行政法院今天判決判決「原告之訴駁回」，也就是環團及居民敗訴，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族