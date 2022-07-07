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協和電廠四接東移 民團：須終止錯誤開發計畫

2022/7/7 21:12（7/8 09:16 更新）
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台電7日提出協和電廠的「四接東移」方案。（中央社製圖）
台電7日提出協和電廠的「四接東移」方案。（中央社製圖）
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（中央社記者沈如峰基隆7日電）台電今天提出協和電廠的「四接東移」方案。守護外木山行動小組今天表示，支持能源轉型，但拒絕這項最爛方案，經濟部與台電須終止錯誤的開發計畫。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並規劃在外木山海岸填海造陸，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電今天提出「東移方案」。

守護外木山行動小組發布新聞稿指出，環評專案小組應嚴格審理這項開發案，保留基隆人珍貴的天然海岸與漁業資源。

守護外木山行動小組指出，海洋生態系是連續且鑲嵌，填海造地將損及整個海域的魚類棲地，絕不僅是填海區的問題，更是整個海域的生物都會受到影響。

守護外木山行動小組認為，協和電廠應善用鄰近新瀨海底活火山的天然條件，轉型為再生能源電廠；若不得已需採高碳排的燃氣火力電廠，也應提出「不填海」方案。（編輯：張銘坤）1110707

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