四接東移恐釀塞港？台電：管理得當安全運作無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北17日電）對於媒體報導指「四接東移案」可能造成基隆港塞港危機，台電今天強調只要管理得當，港口安全與接收站運作無虞，一如更繁忙的台中港，透過管理手段，已有1000多艘LNG（液化天然氣）船順利入港。

媒體今天報導指出，基隆航運界人士憂心協和接收站填地東移（四接東移），對基隆港安全造成隱憂。台電今天發布新聞稿表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題。

台電舉例，台中接收站在港內，而台中港作為國際商港更繁忙，只要透過管理手段，讓LNG船在清晨入港，如今已有1000多艘LNG船入港，不但無「塞港」，且安全無虞，因此不會有占用基隆港航道的問題。

對於船舶操行安全，台電說明，經操船模擬顯示，LNG船基隆港進港及出港共需約1小時；另外，除LNG船外，也執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型之操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示3種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。

有關航行安全，台電說明，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見；對其所關切之議題，台電也清楚答覆，將依據港務單位所提程序，依據第三方驗證結果，提出優化解決方案。

港區靜穩度部分，台電表示，根據模擬結果，全年發生機率不到5%且影響最大的北向外海季風波浪，對於港區內所造成的最高波高變化為18公分，符合船隻靠泊作業條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電再次強調，台中接收站就在港內，天然氣船都已進港1000餘艘，不但安全無虞，且港、站各自運作得相當良好；台電請教台中港具經驗人士，只要管理得當，接收站就算在港內並無問題，且協和接收站還在基隆港外。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造陸，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。（編輯：楊蘭軒）1110717