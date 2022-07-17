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四接東移案 林右昌：找出最可行方案

2022/7/17 20:53
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）聯合報今天報導指「四接東移」掀塞港危機，卸收站設港嘴處有潛在安全風險。基隆市長林右昌今天說，這不是零和遊戲，應朝尋找出最可行、符合各方要求的方案，過程中的討論都是正面。

聯合報今天報導，台電要在協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，台電在7日的環評審查會提出東移400公尺新方案，把填海造陸從東海堤外轉到堤內，珍貴珊瑚是得救了，但港池內要填土14.5公頃，響起基隆港航運的安全警報。

對此，林右昌晚間出席在海洋廣場舉辦的「聚樂社一組」贈旗典禮，接受媒體聯訪表示，協和電廠能源轉型是大家的共識，也就是把從燃重油機組轉型為燃天然氣，過程中有多種方案的討論是正面且應予以肯定。

至於各方有不同意見應該有更務實討論，站在市府的立場，無論是環境或港口的營運都是重要的，也是市府一再的堅持和主張，在兼顧環保和發電需要，還有整個基隆市港營運需求下，最後應該找出大家共同能接受的方案。

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林右昌表示，「這不是一個零和遊戲或者是零和的選擇跟答案」，而是在不同顧慮和重點之下，如何尋找出最可行、可以符合各方要求的方案，應持續往這個方向努力，過程中的任何討論「我想都是正面的」。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。（編輯：李錫璋）1110717

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