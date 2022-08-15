護海公投遭質疑拖延 基市府：已收補正期限內審查

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆護海公投提案人名冊已送交基隆市政府，領銜提案人王醒之說，7月15日收到市府來函要求補正，質疑市府欲拖延公投。市府表示，已收到補正函，將依規定在期限內審查。

守護外木山行動小組今天在基隆市議會會議室舉行記者會，王醒之表示，於6月17日將第1階段2475份提案人名冊和公投理由書送交市府，卻於7月15日收到市府來函要求補正資料，說明提案法律依據、是否屬地方自治事項、替代方案具體內容等，這些原本該由市府本於權責認定，或要求台電提出資料，讓人覺得市府意欲「以補正資料之名，行拖延公投之實」。

王醒之說，收文後於7月21日以5000字說明和10份附件函覆市府，依「基隆市公民投票自治條例」規定，市府應於補正資料後30日內，即8月19日審查完畢，基隆市第1個地方性公投，屆時是否會被市府「沒收」令人相當憂慮。

王醒之表示，基隆護海公投不但支持能源轉型，更主張縣市間友善協作，基隆市民或許願意犧牲空氣品質繼續「北電南送」支援北北宜等縣市，但若還要求犧牲基隆的海洋，賭上基隆港的未來，就是剝削性的關係了，要求市府要反對填海造地，也是為了要阻止市府對中央「一路開綠燈」任憑予取予求，無異於「賣海滅港」。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲說，基隆人忍受燃油空污40餘年，用肺支援「區域發展」，基隆人支持能源轉型，接受協和電廠不退役改燃氣，甚至也同意四接到基隆，所要的只是不填海替代方案和完整評估，如此卑微訴求，市府卻始終無法為基隆人說出，還可能奪走基隆人為海發聲僅存管道。

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對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，市府已收到提案領銜人的補正函，將依「基隆市公民投票自治條例」相關規定在限期內審查，至於其餘部分則沒有回應。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。（編輯：方沛清）1110815